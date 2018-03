Polis na Veneri

S Cankarjevimi velikonočnimi razmišljanji bi se dalo kaj povedati tudi ZDA in drugim velesilam.

Na svetu ni svete stvari, ki bi bila dovolj sveta, da se je predsednik ZDA Donald Trump ne bi lotil v svojih tvitih. Toda … New York Times je pred nekaj dnevi zapisal, da Trump preprosto ne more prenehati s »čivki«, obmolknil pa je ob imenu Stormy Daniels, pornozvezde, s katero je pred desetletjem varal ženo. Tu je še Karen McDougal, nekdanja Playboyeva zajčica, ki je javno razkritje o aferi s Trumpom opravila z nekaj več občutka za diskretnost ter z določeno mero sramu in obžalovanja pred njegovo ženo Melanio Trump.