Bodice: Steklenica nade

Te dni so v morju ob avstralski obali našli nepredušno zaprto steklenico s sporočilom, ki naj bi tavala po morjih že vse od 19. stoletja. Steklenica, odvržena v morje, seveda ni med prvobitnimi iznajdbami pošte (latinsko – postaja za zamenjavo konj), je pa vsekakor med najbolj romantičnimi izpeljankami. Steklenica nade?



V to romantiko bomo takoj porinili prodajni katalog slovenske pošte. Naročila sprejemajo na vseh poštah, njihovih telefonih in spletnih straneh, dostava nad 50 evrov je brezplačna. In kaj Pošta Slovenije prodaja? Glavna zvezda je očitno cepilnik drv, potem vsa bela tehnika, žage, vrtalniki, brusilniki in tako v neskončno – do kar 35 tisoč artiklov na zalogi.



Seveda vam teh reči ne morejo zapakirati v steklenice, potem pa naj mešanja zračnih in oceanskih tokov naredijo svoje. Pošta je že zdavnaj postala nepogrešljivi del sodobne države, saj je bila stoletja ogrodje verodostojne komunikacije. In to je v marsičem še zdaj.



Po neki novi (filmski) državljanski vojni so ZDA spet razbite na pracelice, majhne skupnosti, ki se z vsem preostalim orožjem zagrajujejo in utrjujejo pred nepredvidljivimi prišleki. Nekdo v vsem tem naključno naleti na mrtvega poštarja s polno malho pisem in se domisli. Preoblečen v poštarja z vsemi zvezdicami kroži naokoli in naleti na prvo »obzidje«, s katerega mu grozijo.



In gre nekako takole: »Vi poštar? Lažete. V ZDA ni več nikjer nobenega poštarja; če bi bil, bi se pojavil že pred leti!« Poštar pa nazaj: »Tu sem res edini, toda po celotni državi nas je že mnogo in pridemo do vas. Tu imam morda pisma prav za vas, če je med vami še neka Shirley O'Hara ali pa Tom Blueoaks …«