V labirintih sveta: Trije plakati za Putina

Film Trije plakati pred mestom z imenitno in nepopustljivo Frances McDormand v glavni vlogi je ruski opoziciji (že veliko pred podelitvijo oskarjev) vlil novih moči. In kajpak upanje, da boj proti zdajšnji zločinski nomenklaturi ne more biti zaman. Na februarskih protestnih shodih v Moskvi ob tretji obletnici umora opozicijskega politika Borisa Nemcova so njegovi prijatelji tako denimo brez vsakršnega strahu nosili tri rdeče plakate z napisi: Umorjen nasproti Kremlja! In mož, ki stoji za tem, je še vedno na prostosti! Kako to, šef Putin?



Jevgenij Domožirov, vodja in koordinator gibanja opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega v Vologdi na severu države, je z odločnostjo ogorčene filmske Mildred Hayes šel še korak dlje. Na robu tega slikovitega zgodovinskega mesta je ob cesti nameraval postaviti tri ogromne reklamne panoje z zelo jasnimi sporočili: Osemnajst sramotno zapravljenih let! In pred nami je zdaj še šest takih! Bojkot!