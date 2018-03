Gajser naknadno do devetega mesta

N. Gr., STA

Valkenswaard - Nizozemec Jeffrey Herlings je zmagovalec druge dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP. Na preizkušnji za VN Evrope v nizozemskem Valkenswaardu je bil drugi Italijan Antonio Cairoli, tretji pa Francoz Gautier Paulin. Do točk je prišel Tim Gajser, ki je nastopil prvič po poškodbi, končal pa je na desetem mestu. Naknadno je po kazni za Harrija Kulasa pridobil mesto, tako da z Nizozemske odhaja z devetim mestom v žepu.

»Obakrat mi je start dobro uspel. V prvi vožnji so se mi pokvarila očala in sem jih moral odvreči. Pihalo je, mivko mi je metalo v oči in bilo je kar težko. V drugi vožnji sem dobro startal, a na začetku nikakor nisem mogel ujeti ritma. Naredil sem prvo napako, pa potem še drugo. Potem sem prišel nazaj. To ni rezultat, ki bi si ga želel, a to je prva tekma po poškodbi. Iz tekme v tekmo bo šlo na bolje,« je po prvi dirki sezone povedal Gajser.

Gajser je bil v prvi vožnji deveti, v drugi pa po dveh padcih 14., skupno pa je to prineslo deseto mesto na dirki in prvih 19 točk v sezoni 2018. Drugi slovenski predstavnik na Nizozemskem Klemen Gerčar je ostal brez njih, potem ko je bil v prvi vožnji 31., v drugi pa 29.

Skupno je po današnji zmagi s polnim izkupičkom 50 točk Herlings tudi na vrhu skupnega seštevka v SP, po dveh dirkah ima 97 točk, svetovni prvak Cairoli je drugi z 91. Gajser je z današnjim točkovnim izkupičkom na skupno 17. mestu.

Sezona se bo nadaljevala že naslednji teden z dirko v Valencii.