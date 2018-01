Marčič utrujen, a vesel, da je prišel do konca Dakarja

A. V.

Buenos Aires - Na vzdržljivostnem reliju Dakar, ki se je v Argentini končal v soboto, je letos četrtič nastopil tudi slovenski dirkač Simon Marčič. Drugič je nastop končal med uvrščenimi na cilju, v skupni motoristični konkurenci je bil 69., v svojem razredu pa 13.

Marčič je tako letos po napornih preizkušnjah lahko precej bolj zadovoljen kot lani. Takrat je namreč dirko končal predčasno, potem ko je sredi preizkušnje trčil s poznejšim zmagovalcem med avtomobilisti Stephanom Peterhanslom, kar se je za Slovenca končalo z zlomljeno golenico in bolniško oskrbo.

Tudi letos je imel Mariborčan veliko zanimivih doživetij, na srečo pa nobenega tako ekstremnega. Tako je lahko izpolnil prvi cilj, ki si ga je zadal pred odhodom v Južno Ameriko, da pride do cilja; na koncu pa je bil, po različnih dogodivščinah in zvrhani meri improvizacije, s katero je nadoknadil pomanjkanje pomoči mehanikov in boljše opreme, v svojem razredu original class 13., s čimer je bil zelo zadovoljen.

"Čez tri ure se začne slavnostna parada. Dakarja je konec, zmanjkalo je spomina v telefonu, čas je za novo poglavje in nove izzive. Hvala za vso podporo iz Slovenije, je pomagala! Ekipa Simon Marčič Racing vas ima rada," je na svojem Facebooku po koncu dirke sporočil utrujeni, a srečni slovenski udeleženec.

"Bilo je 'na izi', nisem nič spal, ker so nas strašili s temi rekami, ki naj bi jih prečkali, ampak na koncu je bilo nekaj rečic in potokov, vsega skupaj samo za pol Drave ... Bilo je malo tvegano, ker je bil obrnjen vrstni red in je bilo pred mano precej prahu," je zadnji del avanture z zadnjo etapo, ki je bil za dakarske razmere sicer precej kratka, podoživel Marčič.

Slovenski udeleženec relija si bo zapomnil predvsem trenutke, ko je njegova uvrstitev na reliju visela na nitki; nazadnje se je to zgodilo nekaj dni pred koncem, ko je padel in nato kljub bočeči rami nadaljeval dirko. "Že na začetku brzinca sem enkrat močno padel, pri kakšnih 90 km/h in s tem nekoliko obnovil poškodbo rame izpred dveh let. Tako sem začel taktizirati, da bi prišel varno v cilj. Rama me boli, a me ne ovira toliko, da ne bi mogel voziti. Istočasno mi je včeraj na 140. kilometru začelo spet puščati olje iz cevi, ki so mi jo naredili v Boliviji, zato sem spet 'šraufal' sredi sipin. Naredil sem obvod, odklopil hladilnik in tem preprečil nadaljnje puščanje. To mi je vzelo približno dve uri časa, nato pa sem se veliko ustavljal in po motorju polival vodo, da ga ni pregrelo in razneslo," je zadnje večje težave opisal Marčič.

Težave z motorjem so se vlekle že kakšen teden, potem ko je izgubljeno cev za dovod olja zaman iskal po tekmovalnem taboru, pomagala pa sta mu domačina iz La Paza, ki sta naredila novo v domači delavnici. Zasilna rešitev je nato zdržala skoraj do konca, verjetno pa Marčičev motor še enega Dakarja ne bo preživel ...

Pred tem pa ga je dvakrat reševal tudi sotekmovalec, srbski dirkač Gabor Saghmeister, ki mu je na začetku dirke pomagal z rezervnimi deli, nekaj dni pozneje pa ga je, ko mu je motor zaradi teh težav z oljem dokončno odpovedal, nekaj kilometrov pred ciljem kar privlekel v tabor. "Lahko rečem, da ni bil ravno slavnostni vhod v mesto, ki je vrvelo v karnevalskem vzdušju," je takrat to porcijo težav opisal slovenski dirkač.

Skupno je zmago v motoristični konkurenci dosegel Avstrijec Matthias Walkner (KTM), kar je bila njegova prva zmaga v karieri. Pri avtomobilistih pa je drugič po letu 2010 slavil Španec Carlos Sainz (Peugeot) pred voznikoma Toyote, Nasserjem Al-Attiyahom iz Katarja in Južnoafričanom Giniel de Villiersom.