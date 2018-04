Mešani občutki pri Red Bullu: Ricciardo najhitrejši, Max zgodaj končal (VIDEO)

J. P.

Sakhir - Po avstralskem uvodu v Melbournu, ki se je razpletel z zmago Ferrarijevega Nemca Sebastiana Vettla, čaka dirkaško karavano v nedeljo druga preizkušnja sezone svetovnega prvenstva v formuli ena, velika nagrada Bahrajna v Sakhirju. Tekmovalni konec tedna je najbolje začel Red Bullov Avstralec Daniel Ricciardo, ki je bil najprepričljivejši na uvodnem treningu, prve zasledovalce je za seboj pustil za več kot tri desetinke. Vendar pa njegovi delodajalci z razpletom treninga niso mogli biti zadovoljni v celoti.

Konec za Maxa že po 6 minutah

Njihov drugi voznik, mladi Nizozemec Max Verstappen, se je namreč že zelo zgodaj, po zgolj šestih minutah, zaradi težav z elektroniko ustavil ob progi in se nanjo do konca treninga - kljub trudu mehanikov, da bi okvaro odpravili - ni več vrnil. Tako so se Ricciardu najbolj, na tri do štiri desetinke, približali oba Ferrarijeva asa Kimi Räikkönen in Vettel ter Mercedesov Finec Valtteri Bottas, medtem ko je druga »srebrna puščica« s svetovnim prvakom, Otočanom Lewisom Hamiltonom, na petem mestu zaostala že debelo sekundo.

Vodilna konstruktorja nasprotujeta reformi

Ob robu dirke v Bahrajnu pa so vodilni možje elitne dirkaške karavane danes predstavili načrte o omejitvi proračunov sodelujočih konstruktorjev. Reformo je, kot poroča STA, predstavil poslovodja Chase Carey, eno od vodil - poleg varčevanja - pa je tudi večja izenačenost moštev. Reformi nasprotujeta le vodilna Mercedes in Ferrari, ki bi bila po njej tudi najbolj prizadeta. Ferrarijev predsednik Sergio Marchionne grozi celo z možnostjo izstopa iz tekmovanja. Po neuradnih podatkih naj bi bil proračun ekip v prihodnje omejen na 150 milijonov dolarjev, brez vštetih dohodkov voznikov.



IZIDI PRVEGA TRENINGA

1. Daniel Ricciardo (Avst, red bull) 1:31,060

2. Valtteri Bottas (Fin, mercedes) + 0,304

3. Kimi Räikkönen (Fin, ferrari) 0,398

4. Sebastian Vettel (Nem, ferrari) 0,410

5. Lewis Hamilton (VB, ferrari) 1,212

6. Romain Grosjean (Fra, haas) 1,456

7. Pierre Gasly (Fra, toro rosso) 1,719

8. Carlos Sainz (Špa, renault) 1,825

9. Kevin Magnussen (Dan, haas) 1,911

10. Nico Hülkenberg (Nem, renault) 2,044