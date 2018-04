Seb na vrhu, Seb v jarku (VIDEO)

J. P.

Bastia - Reli po Korziki, četrta dirka v letošnjem koledarju svetovnega prvenstva, je domačim navijačem ponudila možnost, da so na delu spet videli nekdanjega serijskega šampiona Sebastiena Loeba, ki se je odločil, da se bo letos s citroënom C3 vrnil na tri elitne preizkušnje. Pred mesecem dni v Mehiki je zabeležil peti čas, ta konec tedna pa mu ni šlo vse po načrtih, saj že uvodni dan, na drugi hitrostni preizkušnji, ni speljal zavoja in je zletel s proge, s čimer je ostal brez nadaljnjih možnosti za visoke uvrstitve. V soboto in nedeljo je sicer dobro nadaljeval, a više kot do 14. mesta vendarle ni mogel. Je pa korziška zmaga vseeno ostala doma.

Odličen štart Ogierja

Zanjo je poskrbel branilec šampionske lovorike Sebastien Ogier s fordom fiesto, ki je postavil najboljše čase prvih treh hitrostnih preizkušenj, nato pa brez težav nadziral dogajanje za svojim hrbtom in imel na ciljni rampi več kot pol minute naskoka pred prvim zasledovalcem, Estoncem Ottom Tänakom s toyoto yaris. Tretjeuvrščeni Francoz Thierry Neuville (hyundai i20 coupe) je bil zadaj že debelo minuto, v skupni razvrstitvi pa zdaj zaostaja 17 točk za vodilnim Ogierjem, ki ni zmagal zgolj na Švedskem. Prihodnji izziv karavano čaka čez tri tedne v Argentini, kjer ni Ogier doslej zmagal še nikoli.

Še hitrejši kot lani

»Petkove vožnje so bile res odlične, z njimi sem si tlakoval pot do zmage. Še posebej pa me veseli, da je dirkalnik v primerjavi z minulo sezono še boljši in hitrejši, kar je dober obet pred nadaljevanjem sezone. Ta konec tedna je bilo vse popolno, zmaga tu je zame sploh nekaj posebnega. Tekmovalno leto sem začel zelo dobro, ničesar več ne rabim dokazovati, lahko sem sproščen, bolj kot tekmeci. Je pa res, da so nekateri zelo napredovali, denimo Tänak. Argentina? Ne glede na vse, kar se je tam dogajalo prejšnja leta, grem po zmago. Kot na vseh ostalih preizkušnjah,« je pod opravljeno zadovoljno potegnil črto 34-letni petkratni zaporedni svetovni prvak.

IZIDI

Reli po Korziki, četrta dirka za SP: 1. Ogier-Ingrassia (Fra, ford fiesta) 3;26:52,7, 2. Tänak-Järveoja (Est, toyota yaris) + 36,1, 3. Neuville-Gilsoul (Bel) 1:07,5, 4. Sordo-Del Barrio (Špa, vsi hyundai i20 coupe) 2:02,6, 5. Evans-Mills (VB, ford fiesta) 2:06,1, 6. Lappi-Ferm (Fin, toyota yaris) 2:33,5, 7. Mikkelsen-Jæger Synnevåg (Nor, hyundai i20 coupe) 2:43,4, 8. Kopecky-Dresler (Češ, škoda fabia R5) 10:34,8, 9. Meeke-Nagle (VB-Irs, citroën C3) 10:40,5, 10. Bonato-Boulloud (Fra, citroën C3 R5) 12:26,0; vrstni red (4/13) - vozniki: 1. Ogier 84, 2. Neuville 67, 3. Tänak 45, 4. Mikkelsen 41, 5. Meeke 36, 6. Lappi 36, 7. Latvala (Fin, toyota yaris) 31, 8. Sordo 30, 9. Breen (Irs, citroën C3) 20, 10. Evans 18; konstruktorji: 1. Hyundai Shell Mobis 111, 2. M-Sport Ford 107, 3. Toyota Gazoo 93, 4. Citroën Total Abu Dhabi 81.