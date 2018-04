V argentinskem kaosu polom favoritov in zmaga Crutchlowa (VIDEO)

J. P.

Termas de Rio Hondo - Tako kaotične dirke v kraljevskem motociklističnem razredu moto gp, kot jo je danes ponudila druga postaja sezone svetovnega prvenstva, velika nagrada Argentine na dirkališču Termas de Rio Hondo, pa že dolgo ne! Tako so brez točk ostali italijanski doktor Valentino Rossi, branilec šampionske lovorike Marc Marquez in drugi iz včerajšnjih kvalifikacij Dani Pedrosa, medtem ko je Jorge Lorenzo osvojil eno samo. Najhitrejši na uvodni preizkušnji sezone v Katarju Andrea Dovizioso prav tako ni mogel više kot na šesto mesto, tik pred njim je končal Maverick Viñales, toda z več kot desetimi sekundami zaostanka za četrtouvrščenim.

Crutchlow tretjič, Rins prvič

Zmage se je tako veselil 32-letni Britanec Cal Crutchlow (honda), ki se mu je to posrečilo tretjič v karieri, po predlanskih Češki in Avstraliji. Za četrt sekunde je pustil za seboj Francoza Johanna Zarca (yamaha), ki je na tem prizorišču dvakrat zapovrstjo zmagal v razredu moto 2, medtem ko je tretje mesto danes zasedel Suzukijev Španec Alex Rins, ki se je med elito prvič zavihtel na stopničke. Zmagovalec kvalifikacij, Avstralec Jack Miller (ducati), je obtičal na nehvaležnem četrtem mestu, potem ko se je najprej kot edini odločil dirko začeti na gumah za suho stezo, tik pred štartom pa so se za podoben korak odločili še vsi tekmeci, zaradi česar so se prireditelji odločili štart premakniti.

Rossija poslal v travo

Že v uvodnem krogu je v pesku končal Pedrosa, tri kroge pozneje pa se je vodstvo dirke odločilo, da Marqueza, ki mu je na štartu ugasnil motor, a ga je vnovič zagnal, kaznuje s kazensko vožnjo skozi bokse. Na stezo se je vrnil pri repu vseh uvrščenih, toda z brezkompromisno vožnjo prehiteval kot po tekočem traku, se mimo Doviziosa prebil že na sedmo mesto in se spustil v lov na Viñalesa in Rossija, s katerim je trčil in ga poslal v travo. Španec bi dirko končal kot peti, če mu ne bi izrekli še enih sankcij zaradi nevarnega prehitevanja. Po polminutnem časovnem pribitku je strmoglavil na rob dvajseterice na mesta, ki niso več prinašala točk. Marquez se je želel po dirki itallijanskemu »fosilu« opravičiti, a ga niso spustili do njega.

IZIDI

1. Cal Crutchlow (VB, honda) 40:36,342

2. Johann Zarco (Fra, yamaha) + 0,251

3. Alex Rins (Špa, suzuki) 2,501

4. Jack Miller (Avst, ducati) 4,390

5. Maverick Viñales (Špa, yamaha) 14,941

6. Andrea Dovizioso (Ita, ducati) 22,533

7. Tito Rabat (Špa, ducati) 23,026

8. Andrea Iannone (Ita, suzuki) 23,921

9. Hafizh Syahrin (Male, yamaha) 24,311

10. Danilo Petrucci (Ita, ducati) 26,003

15. Jorge Lorenzo (Špa, ducati) 42,274

18. Marc Marquez (Špa, honda) 43,860

19. Valentino Rossi (Ita, yamaha) 52,082

Dani Pedrosa (Špa, honda) odstopil