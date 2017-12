Športna abeceda leta 2017: D kot doping, R kot Rusija

Z izjemnimi športnimi zgodbami leto 2017 ni varčevalo, žal pa je vse zasenčila drama ruskih športnikov, ki so zaradi sistemskega in državno vodenega dopinga znova potegnili kratko, ne glede, ali so v tem sodelovali ali ne. Pod zastavo domovine na februarskih zimskih OI v Južni Koreji ne bodo mogli nastopiti, temveč zgolj pod nevtralno, olimpijsko.

A – Ameriški nogomet: 51. izvedba slovitega Super Bowla v ameriškem nogometu, ki v začetku februarja obnori ves športni svet, (vsaj) za en dan pa ustavi življenje onkraj luže, se je razpletla po željah moštva New England Patriots, ki je po epskem preobratu odpravilo Atlanto s 34:28. Za MVP so izbrali Toma Bradyja, Patrioti so bili najboljši petič po prelomu tisočletja.



B – Boks: obračun denarja so poimenovali poznoavgustovski spektakularni dvoboj ameriškega boksarskega hedonista Floyda Mayweatherja in irskega nastopača v mešanih borilnih veščinah Conorja McGregorja v Nevadi. Zvezdnika sta se udarila po boksarskih pravilih, Mayweather je s tehničnim nokavtom v deseti rundi vpisal jubilejno 50. zmago.



C – Cristiano Ronaldo: Realov portugalski nogometni as Cristiano Ronaldo se je letos okitil tudi s številnimi posamičnimi lovorikami. Tako ga je za najboljšega igralca leta oktobra izbrala Mednarodna nogometna zveza (FIFA), decembra pa se je ovenčal še z laskavo zlato žogo po izboru revije France Football. Poleg tega je bil najboljši strelec in napadalec minule sezone lige prvakov.



Č – Čtivo: oktobra je na knjižne police prišla neavtorizirana biografija enega največjih športnikov minulega stoletja, legendarnega boksarskega velikana Muhameda Alija, izpod peresa ameriškega novinarja Jonathana Eiga. Ali: A Life (Ali: Življenje) je plod zelo podrobne raziskave in več kot 500 intervjujev. Knjiga je seveda v hipu postala svetovna uspešnica.



D – Dahlmeier: »Za menoj je neponovljivo prvenstvo, upam, da bom na OI v Pjongčangu vsaj pol tako uspešna,« je osvojeno na SP v Hochfilznu komentirala nemška biatlonka Laura Dahlmeier. Posrečilo se ji je, kar se ni še nobeni tekmovalki pred njo: na enem prvenstvu je namreč osvojila kar pet zlatih kolajn. Srebrna pa je bila v šesti disciplini, šprintu.



E – Eksplozija: aprila je nogometaše Borussie iz Dortmunda pretresel napad na klubski avtobus. Tri eksplozije so povzročile predvsem gmotno škodo na vozilu, ki se je ravno odpravljalo izpred hotela. Med igralci je kratko potegnil Španec Marc Bartra, ki je moral zaradi zloma zapestja že dan po pretresljivem večernem dogodku pod nož.



F – Federer: švicarski teniški as Roger Federer ima zdaj v žepu že 19 lovorik s turnirjev velike četverice, dve je dodal letos, ko se je najprej razveselil krone na OP Avstralije v Melbournu, pozneje pa še na wimbledonski sveti travi. Preostala dva turnirja, Roland Garros in OP ZDA, sta pripadla Špancu Rafaelu Nadalu, ki je bil finalist še v Melbournu.



G – Golden State: v finalu košarkarske lige NBA sta se še tretjič zapovrstjo udarila Golden State in Cleveland, razpletlo pa se je enako kot dve sezoni prej. Šampionske prstane so si nadeli Bojevniki, ki so v finalni seriji Konjenikom oddali eno samo zmago. Za najkoristnejšega igralca so izbrali Kevina Duranta, ki se je pred sezono preselil iz Oklahome.



H – Hamilton: svetovno prvenstvo v formuli 1 se je še četrtič zapovrstjo končalo z zmagoslavjem Mercedesovega dirkača. Upokojenega Nemca Nica Rosberga je nasledil Lewis Hamilton, ki si je zagotovil četrto posamično lovoriko v zadnjem desetletju, po sezonah 2008, 2014 in 2015. Zmagal je na devetih od dvajsetih letošnjih preizkušenj.



I – Ivanović: negotovosti je bilo novembra konec. Srbska teniška lepotička Ana Ivanović in njen soprog, nemški nogometni as Bastian Schweinsteiger, sta v veselem pričakovanju. Že ko je 30-letna Ana pred letom dni dokončno zagnala lopar v kot, so se začele pojavljati govorice o njeni nosečnosti. Priljubljeni parček, ki si je večno zvestobo obljubil lansko poletje, bo zibal prvič.



J – Justin Gatlin: kontroverzni ameriški atlet Justin Gatlin, v preteklosti že dvakratni dopinški grešnik, je bil z zmago v šprintu na 100 metrov eden glavnih junakov avgustovskega SP v Londonu. Kaj si je sicer o njegovem uspehu mislila športna javnost, je najbolj nazorno pokazal koncert žvižgov, ki jih je bil z nabito polnih tribun deležen razvpiti Američan.



K – Karabatić: januarsko SP v rokometu, na katerem so si konkurenco pokorili gostitelji Francozi, ki so v finalu brez pretiranih težav strli odpor presenetljivih Norvežanov (33:26), bo v čudovitem spominu ostalo tudi bronastim Vujovićevim Slovencem, prav tako pa slovitemu Nikoli Karabatiću, ki so ga – enako kot že leta 2011 – izbrali za MVP prvenstva.



L – Liga prvakov: finale elitnega nogometnega plesa v Cardiffu ni ponudil pretirane razburljivosti, saj je madridski Real odpravil zasedbo Juventusa s kar 4:1, s čimer je laskavo krono osvojil že tretjič v zadnjih štirih sezonah, njegovo prevlado je predlani prekinila zgolj večna tekmica Barcelona, ki je tedaj v finalu ravno tako strla staro damo.



M – Marquez: Hondin španski motociklist Marc Marquez je ubranil naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu moto gp, konkurenco si je pokoril že četrtič v zadnjih petih letih. Osvojil je, zanimivo, celo enako število točk kot lani (298), prvega zasledovalca, Ducatijevega Italijana Andreo Doviziosa, pa pustil za seboj za udobnih 37 točk.



N – Nordijsko SP: v Lahtiju, kjer se je na SP zbrala nordijska druščina, se je lahko najbolj smejalo četverici: smučarskima tekačema Sergeju Ustjugovu, ki se je ovenčal s kar petimi kolajnami (dvema zlatima in tremi srebrnimi) in štirikratni šampionki Marit Bjørgen, nordijskemu kombinatorcu Johannesu Rydzeku, ki je bil zlat v vseh štirih nastopih, in smučarskemu skakalcu Stefanu Kraftu, ki je dvakrat zmagal ter bil po enkrat drugi in tretji.



O – Očka: kar nekaj znanih športnikov je v iztekajočem se letu doseglo tudi zasebne zmage in zibalo. Sveži očki so tako med drugim nogometaši Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard in Alberto Moreno, alpska smučarja Felix Neureuther in Erik Guay (razveselil se je že četrte hčerke), teniški igralec Novak Đoković, nekdanji smučarski skakalec Andreas Goldberger, dirkač formule 1 Kimi Räikkönen ...



P – Pittsburgh Penguins: drugič zapovrstjo se je v hokejski ligi NHL najbolje izšlo Pingvinom iz Pittsburgha, ki so tokrat v velikem finalu s 4:2 v zmagah strli odpor Predatorjev iz Nashvilla. Enako kot že sezono prej je med vsemi igralci najbolj navdušil zvezdniški napadalec Sidney Crosby. Pittsburgh se je Stanleyjevega pokala veselil petič v zgodovini.



R – Rusija: zgodba sistemskega dopinga v ruskem športu je še daleč od epiloga. Dolgo so se kresala mnenja, ali tamkajšnje športnike spustiti na februarske zimske OI v Pjongčangu, Mednarodni olimpijski komite (MOK) se je naposled odločil, da pod rusko zastavo ne bo tekmoval nihče, dokazano čisti športniki iz Rusije bodo lahko nastopali le pod nevtralno, olimpijsko zastavo.



S – Smrti: svetovni šport je letos žaloval za mnogimi uspešnimi tekmovalci. Motociklizem je izgubil nekdanjega svetovnega prvaka v razredu moto gp Nickyja Haydna (prometna nesreča), tenis zmagovalko Wimbledona Jano Novotno (rak), alpsko smučanje bronastega smukača s SP 2013 Davida Poissona (padec na treningu), kolesarstvo svojčas najhitrejšega na Giru Micheleja Scarponija (trk s tovornim vozilom), bejzbol pa osemkratnega udeleženca tekme vseh zvezdnikov lige MLB Roya Halladaya (letalska nesreča).



Š – Škandal: onkraj luže je glasno odmeval gimnastični škandal, v središču katerega je bil nekdanji zdravnik ameriške reprezentance Larry Nassar. Pri njem so našli desettisoče fotografij otroške pornografije, zlorabil pa naj bi približno 150 telovadk, med katerimi so se javno izpostavile olimpijske zmagovalke Aly Raisman, Gabby Douglas in MacKayla Maroney. Nassarja čaka dosmrtna ječa.



T – Tour: zmage na najslovitejši kolesarski dirki na svetu, francoskem Touru, se je – četrtič v zadnjih petih letih – veselil Skyev v Nairobiju rojeni britanski as Chris Froome, ki je uspešno leto kronal še z lovoriko z Vuelte in dvema bronoma s SP v Bergnu. Senca pa je nanj padla konec leta, saj je bil v Španiji pozitiven na dopinškem preizkusu. V telesu je imel previsoko vsebnost salbutamola.



U – Usain Bolt: jamajški atletski bog šprinta, 31-letni Usain Bolt, je nadvse uspešno in plodno kariero zapečatil z avgustovskim SP v Londonu. Toda ne po načrtih: v zadnjem nastopu, štafeti 4 x 100 metrov, si je namreč poškodoval zadnjo stegensko mišico in obležal na stezi. Sanj o dvanajsti zlati kolajni s svetovnih prvenstev je bilo tako v hipu konec.



V – (Vele)slalom: ne le smukaška šampionka Ilka Štuhec, med glavnimi junaki februarskega SP v alpskem smučanju v St. Moritzu je bil tudi trofejni Avstrijec Marcel Hirscher, ki se je veselil odličij najžlahtnejšega leska v obeh tehničnih disciplinah, v veleslalomu in slalomu. Da je bila mera polna, je dodal še kombinacijsko srebro. Zdaj ima s svetovnih prvenstev že šest zlatih in tri srebrne kolajne.



Z – Zasebno: športniki najvišjega formata so letos polnili tudi tabloidne strani. Teniški svet se je razveselil podmladkov Serene Williams in Ane Kurnikove ter zaroke Caroline Wozniacki, nogometni je pred oltar pospremil Lionela Messija in njegovo srčno izbranko Antonello Roccuzzo, motokrosistični je dočakal večni da svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MXGP Antonia Cairolija ...



Ž – Žalitve: hrvaški huligani niso pokazali nobenega spoštovanja do njihove najuspešnejše smučarke vseh časov Janice Kostelić, ki so jo junija na trajektu iz Splita proti Braču napadli, jo glasno in vulgarno žalili in zmerjali. Vročekrvneže, bilo jih je kakih 50 in nihče ni bil starejši kot 27 let, so po prijavi umirili šele splitski možje postave. Janica je bila na poti na teniški turnir na Bolu.