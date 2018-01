Brady koraka po nov šampionski prstan

Minneapolis – Z dvanajstimi šivi na dlani, s katero meče žogo. Brez drugega najboljšega igralca New Englanda, na drugi strani igrišča pa ena najboljših obramb lige z vodstvom 20:10 v žepu. Tom Brady je še enkrat pokazal, zakaj je najboljši igralec ameriškega nogometa v zgodovini, na poti do šestega naslova mu stoji le še Philadelphia.



Novinarji, poročevalci in analitiki v NFL so celo sezono napovedovali obračun med Pittsburghom in New Englandom za naslov prvaka konference AFC, a so jim račune prekrižali Jaguarji iz Jacksonvilla. Njihov podajalec Blake Bortles niha v formi in vprašanje je bilo, katero različico bo Jacksonville dobil za tekmo na štadionu Foxborough. Jaguarji so tekmo začeli izvrstno, Bortles je odigral odlične tri četrtine, še dobrih deset minut pred koncem je vse kazalo na presenečenje Jacksonvilla, ko je ob vodstvu z 20:10 Myles Jack ukradel žogo New Englandu.

Brady je ob stranski črti deloval povsem mirno in se ogrel za predstavo, ki še dolgo ne bo utonila v pozabo. V le osmih poskusih je ekipo popeljal 85 jardov po igrišču, piko na i je z zadetkom pritisnil tihi adut Danny Amendola. V noči na ponedeljek je dosegel dva dragocena zadetka in dokončal Bradyjevo delo za veliko in na koncu povsem zasluženo zmago čete Billa Belichicka s 24:20. Tom je podajal kljub grdi rani pod palcem na desni roki, ki so jo zašili s kar 12 šivi: »V karieri sem imel nekaj nenavadnih poškodb, a ta je bila vseeno nekaj posebnega. Odločen sem bil, da mi nesreča na treningu ne bo pokvarila posebne sezone.« Brady je za nameček odigral drugi polčas še brez Roba Gronkowskega, ki je zapustil igro s pretresom možganov.



Bo Foles zadnji kamenček v mozaiku?



Sezona 2017/18 ne bo prinesla zgodovinskega prvega nastopa ekipe na domačem Superbowlu, letos ga gosti Minneapolis. Vikingi iz Minnesote so bili v dvoboju s Philadelphio veliki favoriti, a je rezervni podajalec orlov Nick Foles odigral popolno tekmo, kakršne si niso zamišljali niti najbolj optimistični (in precej opiti) navijači v Philadelphii. Foles je z natančnimi dolgimi podajami seciral pred tekmo najboljšo obrambo lige, ki je delovala povsem izgubljeno, svoje pa je dodala še agresivna obramba Orlov z dvema ukradenima žogama za eno najvišjih zmag v zgodovini končnic (38:7).

Foles je pred leti že bil prvi podajalec v Philadelphii in s sedmimi podajami za zadetek na eni tekmi postavil rekord v NFL, nato pa je utonil v povprečje in se v zadnjih letih zadovoljil z vlogo rezervnega podajalca. V tej sezoni je dobil priložnost po poškodbi Carsona Wentza in postoril ravno dovolj, da je Philadelphia prišla v končnico in prvo tekmo dobila z odlično obrambo, proti Vikingom pa je eksplodiral. Philadelphia še nikoli ni postala prvak ameriškega nogometa in prav od Folesove forme na največjem odru v svetu športa bo odvisno, če bodo ulice zvezne države Pennyslvanie čez 14 dni slavile pozno v noč.