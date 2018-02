Brady tretjič MVP lige NFL

A. V., STA

Minneapolis - Večer pred finalom lige ameriškega nogometa NFL, v katerem se bosta ob 00.30 po slovenskem času v Minneapolisu pomerili ekipi New England Patriots, ki branijo naslov, in Philadelphia Eagles, ki lovijo svojo prvo lovoriko, so podelili nagrade za najboljše v sezoni. Najkoristnejši igralec je tretjič postal podajalec New Englanda Tom Brady.

Brady je pred svojim osmim nastopom na super bowlu pri 40 letih postal najstarejši dobitnik tega priznanja. V sezoni je podal za 4577 jardov, 32 zadetkov oziroma touchdownov, pri tem pa je imel le osem prestreženih podaj.

Na podelitvi nagrad so se veselili tudi pri Los Angeles Rams, saj je Sean McVay postal trener leta, pri 31 letih najmlajši strateg v zgodovini NFL, ki je ekipo popeljal do naslova v diviziji NFC Zahod, prvega po letu 2003. V prvem krogu končnice jih je izločila ekipa Atlanta Falcons.

Tekač te ekipe Todd Gurley je prejel nagrado za najboljšega napadalnega igralca, potem ko je zbral skupno 2093 jardov in 19 touchdownov. Njegov soigralec Aaron Donald pa je dobil priznanje za najboljšega obrambnega igralca.

Novinec leta je postal tekač New Orleans Saints Alvin Kamara (1554 jardov, 14 touchdownov). Ta je bil šele drugi novinec v zgodovini, ki je v isti sezoni dosegel pet touchdownov s tekom, pet s prejetimi podajami in enega z vračanjem žoge. Njegov soigralec Marshon Lattimore pa je bil izbran za najboljšega obrambnega novinca lige.

Prav tako so izbrali tudi tiste, ki jih bodo uvrstili v hišo slavnih, med temi so nekdanji obrambni igralec Baltimore Ravens Ray Lewis ter legendarna lovilca Terrell Owens in Randy Moss. Med tistimi, ki bodo poleti dobili kipce v Cantonu v Ohiu, so tudi Brian Dawkins, Brian Urlacher, Bobby Beathard, Robert Brazile in Jerry Kramer.