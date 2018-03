Ema Kozin zmagala tudi onkraj »luže«

J. P.

Oklahoma City - Slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin je osvojila tudi Ameriko! Danes zjutraj po srednjeevropskem času je namreč ubranila naslov svetovne prvakinje WIBA in se hkrati veselila tudi nove lovorike za svetovno prvakinjo GBC, potem ko je v Oklahoma Cityju v peti rundi s klasičnim nokavtom odpravila madžarsko izzivalko Evo Halasi.

Madžarka namesto Južnoafričanke

Komaj 19-letna boksarska »Princesa« (naslov po verziji WIBA je osojila sredi decembra v Banjaluki po zmagi nad Madžarko Doro Tollar) bi se morala sicer po prvotnem scenariju za šampionski naslov pomeriti z Južnoafričanko Mapule Ngubane, ki pa ji ameriške oblasti - navkljub zagotovilom - niso odobrile začasne vize, pomagalo ni niti posredovanje prireditelja in ministrstva za šport.

Trinajst dvobojev, trinajst zmag

Organizatorji so Emi v hipu zagotovili novo nasprotnico, 33-letno Madžarko, nedavno tudi svetovno prvakinjo po različici IBF. Po podatkih boksarskega statističnega portala BoxRec se je Kozinova, ki je že v torek opravila prvi regeneracijski trening in se nato uspešno privajala na časovno razliko, v trinajstem dvoboju dokopala do trinajste zmage, osme z nokavtom.