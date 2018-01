IAAF prižgala zeleno luč 18 ruskim atletom

J. P.

Ljubljana - Atleta Marija Lasickene, dvakratna svetovna prvakinja v skoku v višino, in Danil Lisenko, lanski svetovni podprvak v isti disciplini, sta dva od osemnajstih ruskih športnikov, ki jima je Mednarodna atletska zveza (IAAF) po zasedanju prizivne protidopinške komisije prižgala zeleno luč za nastop pod nevtralno zastavo, poroča STA. Ruska atletska zveza sicer ostaja pod suspenzom, prizivna komisija pa je nekaterim športnikom zaradi »izjemnih okoliščin« dopustila nastop pod nevtralno zastavo.

»Naš namen je omogočiti čistim športnikom udeležbo na največjih tekmovanjih,« so današnjo odločitev utemeljili pri IAAF. Petindvajsetletna Lasickenejeva se je z naslovom svetovne prvakinje okitila leta 2015 v Pekingu, a leto pozneje zaradi dopinške prepovedi ni smela tekmovati na olimpijskih igrah v Riu. Lani je v Londonu ubranila lovoriko najboljše na svetu, toda pod nevtralno zastavo.



MOK pojasnil podrobnosti izbora ruskih športnikov na ZOI

Mednarodni olimpijski komite (MOOK) pa je razkril podrobnosti glede določanja, kdo od ruskih športnikov bo med povabljenimi na zimske olimpijske igre v Pjongčangu. MOK bo povabil le dopinško čiste športnike, ki bodo tekmovali pod nevtralno zastavo. Poseben odbor je preučil dopinška testiranja pred igrami, ponovne analize shranjenih vzorcev, pregledal dvomljive odčitke steroidov, nekonsistentnost DNK v bioloških potnih listih, pa tudi pretekle dopinške kršitve in dvomljive dokaze v povezavi z nečednostmi na igrah v Sočiju.

Odbor je tako zavrnil 111 od petstotih predlaganih športnikov, med katerimi so bili tudi olimpijski zmagovalci umetnostna drsalka Ksenija Stolbova, biatlonec Anton Šipulin in hitrostni drsalec na kratke proge Viktor Ahn, pa tudi nekateri kandidati za odličja, denimo smučarski tekač Sergej Ustjugov in hitrostna drsalca Pavel Kuližnikov in Denis Juskov.