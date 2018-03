Judoistka Andreja Leški slavila na VN Agadirja

L. Z., STA

Agadir - Slovenska judoistka Andreja Leški je zmagovalka VN Agadirja v Maroku v kategoriji do 63 kilogramov. V finalu je po treh minutah in 15 sekundah ugnala Avstralko Katharino Haecker ter Sloveniji priborila 29. zmago v zgodovini na velikih nagradah.

Enaindvajsetletna Koprčanka Leškijeva, ki trenira v Ljubljani pri Bežigradu in trikratnem celjskem olimpijcu Rokiju Drakšiču, je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa v podaljšku ugnala mlado Francozinjo Yasmine Horaville, nato pa še Izraelko Inbal Shemesh. Obe sta se v nadaljevanju nastopili uspešno in si priborili bronasti kolajni.

V finalu je slovenski reprezentantki, ki je presenetila že konec februarja v uvodu sezone z zmago na grand prixu v Düsseldorfu, stala nasproti štirikratna prvakinja Oceanije, štiri leta starejša Haeckerjeva. A dvoboj je bil vsaj na videz zanimiv le do sredine druge minute, ko je telesno izredno močna Avstralka imela celo nekaj pobude, Leškijeva pa je bila tehnično aktivnejša. Prvi vazari za Leškijevo, resda po ogledu sodniškega posnetka, pa je pomenil, da se je tekmica morala odpreti in 45 sekund pred koncem je Leškijevi, ki je prežala na napako, uspel met za zmago.



»Tukaj ni slabih tekmic«

»Pomerili se še nisva, a se poznava s priprav. Je odlična judoistka in vesela sem, da sem potem, ko sem osvojila vazari, prednost obdržala do konca in jo spremenila v zmago,« je dejala Leškijeva. O tem, da je bil dvoboj po osvojeni točki lažji, pa: »Celo nasprotno. Bila je zelo agresivna in pomembno je bilo, da sem ostala zbrana.« O uvodnih dvobojih pa je dodala: »Tukaj ni slabih tekmic in zato prav nobene ne podcenjujem. Prav v vsak dvoboj grem 100-odstotno in nikakor ni bilo lahko. Proti Francozinji sem zmagala šele po zlati točki, na koncu pa sta se obe nasprotnici z mano povzpeli na stopničke.«



Pogačnikova do brona

V kategoriji do 70 kg je morala Kranjčanka Anka Pogačnik, ki vadi v celjskem Sankakuju, v prvem krogu proti Francozinji Melissi Heleine prav tako v podaljšek, nato je predčasno s tatamija poslala Nemko Szaundro Diedrich, a je tudi Nemka prišla do brona. V polfinalu je bila za Pogačnikovo premočna dvakratna afriška prvakinja Asma Niang iz Maroka, lani peta na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Maročanka se je celo veselila zmage, saj so sodniki prvo favoritinjo Mario Perez iz Portorika po 13 sekundah diskvalificirali.

V boju za bron je varovanka Marjana Fabjana nato po mili volji obvladovala Švicarko Alino Lengweiler. Neposredno pred bojem je Pogačnikova poslušala Zdravljico v čast Leškijevi. Slovenka je prevzela pobudo že v uvodu in si po 30 sekundah z metom makikomi priborila vazari. Želela je takoj nadaljevati s končnim prijemom, a se je tekmica po osmih sekundah iztrgala iz prijema in prvič preprečila poraz. Zato pa je bil za Švicarko usojen drugi makikomi po dveh minutah boja.



Že v petek je Adrian Gomboc, ki po novem prav tako vadi pod taktirko Rokija Drakšiča za Bežigradom, slavil v kategoriji do 66 kilogramov, njegov uspeh je z bronom v isti kategoriji dopolnil Aljaž Sedej. Kaja Kajzer je bila v kategoriji do 57 kg srebrna, Maruša Štangar pa v najlažjem razredu do 48 kg bronasta.