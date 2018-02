Karateistka Molnarjeva do srebra na kadetskem EP

Elizabeta Molnar je morala v finalu kategorije do 54 kilogramov priznati premoč Italijanki Pendoli Aurora.

L. Z.

Soči - Včeraj se je v ruskem Sočiju začelo evropsko prvenstvo v karateju za mladince in kadete. Že prvi dan tekmovanj je za veselje v slovenskem taboru poskrbela Elizabeta Molnar, ki je osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 54 kilogramov. Članica KK Ljubljana je v finalu izgubila proti Italijanki Pendoli Aurora, pred tem pa je premagala tekmovalke iz Finske, Švice, Irske in Rusije.