Nov državni rekord Anite Hrovat v Madridu

N. Gr., STA

Madrid - Anita Horvat (Mass Ljubljana) je na atletskem mitingu svetovnega izziva Iaaf v Madridu v teku na 400 m s časom 52,22 sekunde izboljšala svoj državni rekord in osvojila drugo mesto. Prav tako na 400 m je bil drugi slovenski rekorder Luka Janežič (Kladivar Celje) tudi drugi in je s 46,08 sekunde dosegel drugi izid kariere.

Horvatova je prejšnji državni rekord (52,24) postavila 27. januarja na Dunaju, kjer je tedaj slovenski rekord postavil tudi Janežič s časom 46,02 sekunde. Oba sta danes ponovno potrdila normi (46,70 moški, 53,15 ženske) za dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu.

Na 400 m je zmagala Švicarka Lea Sprunger (51,61), bronasta leta 2016 v Amsterdamu na 400 m ovire. Švicarka pred Horvatovo tudi vodi v skupnem seštevku svetovne turneje. Tretji čas je dosegla zmagovalka druge skupine Modesta Morauskaite iz Litve (53,21).

Med atleti je zmagal Španec Oscar Husillos (45,86), Janežič je bil drugi in je prehitel Čeha Pavla Maslaka, dvakratnega zaporednega svetovnega dvoranskega prvaka in štirikratnega zaporednega evropskega dvoranskega prvaka. Maslak je bil tretji s 46,14, četrti pa je bil Luguelin Santos iz Dominikanske republike (47,10), srebrn na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in bronast na svetovnem prvenstvu v Moskvi 2013.

»Zelo sem zadovoljna z drugim mestom in novim državnim rekordom. Tekla sem v najmočnejši skupini in bila presenečena, ker me je zmagovalka iz Švice že v prvih 50 m prehitela. Skušala sem jo v nadaljevanju držati, da se med nama razdalja ni povečevala. Bolje sem se počutila v drugem delu tekme kot na začetku. Že pred startom sem se slabo počutila. To se mi je poznalo tudi v prvem delu teka, v drugem pa mi je steklo in sem lahko malo 'odvrtela noge', ker so se mi vrnile moči,« je pojasnila Horvatova.

Konec januarja je izboljšala prejšnji slovenski rekord Brigita Langerholc iz leta 2007. Povedala je, da ne more primerjati tekov z Dunaja in Madrida. »Časa sta sicer podobna, toda med tekmama ni nobene primerjave. V španski prestolnici sem bila veliko bolj nervozna in živčna, tudi sama sem od sobe več pričakovala, hotela sem teči državni rekord in zabeležiti celo boljši čas, kot sem ga potem dosegla. Toda ne glede na vse sem zadovoljna s časom, ki je tudi v svetovni konkurenci dober. Sedaj me čaka naslednji konec tedna še tekma svetovnega izziva v poljskem Torunu in skušala bom tudi v skupnem seštevku svetovne turneje doseči čim višje mesto,« je napovedala Horvatova.

V Torunu bo tekel tudi Janežič, ki je bil po nastopu v Madridu zelo zadovoljen. »Tekel sem drugi čas doslej. V prvem krogu sem bil tretji, moral bi biti najmanj drugi. V drugem delu sem imel dovolj moči in sem prehitel Maslaka, Španca pa nisem mogel. Maslak je zelo dobro začel, na koncu pa smo bili prvi trije zadnjih 50 m skupaj in odločal je finiš. Uspelo mi je doseči drugo mesto, začeti pa bi moral hitreje, da bi zmagal. Tekma je bila dobra, vem pa, da imam v nogah čas pod 46 sekundami, vendar bom moral prvi krog začeti hitreje in si izboriti boljši položaj pred drugim krogom. Sem pa zadovoljen, dva izida imam boljša kot lani in super gre vse skupaj. Tekme na Poljskem se že veselim,«" pa je povedal Janežič.