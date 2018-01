Bil je kronist razcveta in največjih uspehov slovenskega športa v obdobju od petdesetih do devetdesetih let.

Le teden dni pred 88. rojstnim dnevom je umrl Jože »Pepi« Dekleva, eden izmed najbolj uglednih jugoslovanskih, slovenskih in svetovnih športnih novinarjev. Izučeni frizer, po izobrazbi pravnik (nekaj časa je bil sodnik za prekrške v Domžalah), po srcu in poklicu pa novinar, je bil zapisan alpskemu smučanju, saj je bil navsezadnje tudi sam smučar. Novinarsko pot je prehodil od kurirja pri Poletu, do poročevalca pri Dnevniku (zaposlil se je leta 1953) in Tanjugu do komentatorja in urednika pri Delu, kjer je sicer začel pisati leta 1961. Bil je izvrsten pisec in komentator, ki je znal izluščiti rdečo nit ter napisati zgodbo. Nepozabne so njegove zgodbe in komentarji z največjih tekmovanj po vsem svetu.

Poznavalec in zvest spremljevalec je bil tudi kajakašev in kanuistov na divjih vodah, gimnastičarjev, kolesarjev in veslačev. Svetovni pokal alpskih smučarjev je spremljal od prve tekme naprej leta 1968. Najraje je seveda pisal o slovenskih reprezentantih - od Tineta Muleja, Janka Štefeta, bratov Matevža in Slavka Lukanca, Ludviga Dorniga, Andreja Lakote, Andreja in Mirka Klinarja, Blaža Jakopiča in Mirana Gašperšiča do prvega zlatega rodu Bojana Križaja, Roka Petroviča, Borisa Strela, Jureta Franka in Tomaža Čižmana. Bil je tudi sodobnik velikanov svetovnega - Tonija Sailerja, Jean-Clauda Killyja, Karla Schranza, Gustava Thönija, Ingemarja Stenmarka in Marca Girardellija.

V 55 letih novinarstva je v Ljubljani 3. februarja 1930 rojeni novinar poročal z dvanajstih olimpijskih iger - osmih zimskih v Cortini d'Ampezzo 1956, Innsbrucku 1964, Grenoblu 1968, Saporu 1972, Innsbrucku 1976, Lake Placidu 1980, Sarajevu 1984 in Calgaryju 1992 ter treh poletnih - v Ciudadu de Mexicu 1968, Münchnu 1972 in Montrealu 1976. Na svetovnih prvenstvih je bil prisoten v Val Gardeni 1970, St. Moritzu 1974, Garmisch-Partenkirchnu 978, Schladmingu 1982, Bormiu 1985, Crans Montani 1987, Saalbachu 1991 in Morioki 1993.

Pepi pa ni bil le kronist razcveta in največjih uspehov slovenskega športa v obdobju od petdesetih do devetdesetih let minulega stoletja, ampak tudi pisec knjig. Napisal je tri za slovensko smučanje zelo pomembne knjige - Bele arene o Bojanu Križaju, V službi smučanja o obdobju Toneta Vogrinca in 75 let smučanja v Tržiču. Z znamenitim italijanskim fotoreporterjem Armandom Trovattijem je sodeloval tudi pri knjigi o največjem zmagovalcu svetovnega pokala Ingemarju Stenmarku. Skupaj z Janezom Šmitkom, Jožetom Pogačnikom in sinom Andrejem je soavtor knjige ob 50-letnici Pokala Vitranc. Dolga leta, tudi po upokojitvi leta 1993, je pripravljal smučarski almanah. Bil tudi eden izmed najboljših učiteljev in mentorjev mladih novinarjev na Delu. Skrbel je za kleno slovenščino in utrdil športno, še zlasti smučarsko izrazoslovje. Življenjsko pot si je delil s smučarsko reprezentantko Kristo Fanedl, po njegovih stopinjah pa sta šla tudi njegov sin Andrej in nečak Peter Lovšin-Perči.