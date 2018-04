V premoru pri Calcitu odpravljali poškodbe

Kamnik – Za kamniški Calcit Volley bo današnji dan zelo razburljiv. Žensko zasedbo čaka drugi finalni obračun DP z branilko lovorike Novo KBM Branik, tokrat doma (ob 20. uri), moško pa prvi dvoboj polfinala s Salonitom. Kanalci bodo uvodoma igrali doma (ob 19. uri), druga in morebitna tretja tekma bosta v Kamniku.



Trener Calcita Gašper Ribič je bil zelo zadovoljen, da so njegovi varovanci ujeli 2. mesto v modri skupini in preskočili četrtfinale. Daljši premor so izkoristili za celjenje poškodb, le sprejemalec Domen Kotnik je sezono zapečatil že predčasno. Med tistimi, ki se vračajo, je kapetan Andrej Štembergar Zupan: »Poškodbe, ki niso bile nedolžne, so velika težava v tej sezoni. K sreči se vrača reprezentant Sašo Štalekar, sam po težavah s kolenom lovim staro formo. Bolečino zaradi ciste v sklepu še čutim, a me pri obremenitvah ne ovira.« Drugi polfinalni par je Panvita Pomgrad – ACH Volley (Murska Sobota, 20).



V ženskem taboru Calcita je največ negotovosti glede vprašanja, ali bo lahko igrala zadnja okrepitev Ali Frantti. Ameriška sprejemalka, ki je poživila igro v napadu, se je namreč poškodovala sredi zadnjega niza v Lukni, v ponedeljek je trenirala po prilagojenem programu, njen današnji nastop torej ni samoumeven. Že pred tem je sezono predčasno končala reprezentančna prosta igralka Maja Pahor, poškodovala se je tudi korektorka Urška Igličar, namesto nje zdaj priložnost dobiva Helena Mijoč. »Dejstvo, da smo se v Lukni po zaostanku dveh nizov vrnile v igro, nas navdaja z dodatnim optimizmom. Že nekajkrat smo dokazale, da se lahko kosamo tudi brez poškodovanih igralk. Morda je psihološka prednost na mariborski strani, a tako je bilo tudi pred prvo finalno tekmo,« poudarja Mijočeva.