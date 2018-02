Živo, Kevina in druščino bo spodbujal tudi Rajmond 

Ljubljana – Na Madžarskem bo šlo za slovenske strelce prvič letos zares, v Györu se bodo merili na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem. Prijavljenih je rekordnih 670 tekmovalcev iz 48 držav. V slovenski odpravi, ki jo vodi selektorka Andreja Vlah, najvišje kotirata Živa Dvoršak s puško in Kevin Venta s pištolo.

Dvoršakova z novo opremo



Slovenci bodo že danes merili visoko, z zračno puško bodo finale lovili Benjamin Jodl, Jakob Petelinek, Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Sonja Benčina, v mešanih parih z zračno pištolo pa tudi Kevin Venta in Jagoda Tkalec. Edina med naštetimi, ki že ima kolajno z EP z zračnim orožjem, je Živa Dvoršak. Na Danskem je 26-letna Ljubljančanka leta 2013 osvojila bronasto odličje.

Lani je ob koncu tekmovanj z malokalibrskim orožjem prestala operacijo zapestja, po kateri jo je čakalo dvomesečno okrevanje. Oktobra je dobila zeleno luč, da lahko zapestje normalno obremenjuje in povečala je količino treninga, dobro formo pa je pokazala z zmagama na tekmah v Rušah in Trzinu, kjer je tekmovala v mednarodni konkurenci.



»Zamenjala sem puško in opremo, že lani sem se psihično začela drugače pripravljati na treninge in tekme in letos je napredek viden pri rezultatih. Letos sem lepo stopnjevala formo, zadovoljna sem tudi z novo puško, ki sem jo preizkusila že lani na svetovnem pokalu v Münchnu. Orožje je super, povsem se mi prilega,« je s pripravljenostjo in tudi z opremo pred EP zadovoljna Dvoršakova, ki ima za sabo tudi tekme v bundesligi, najmočnejši strelski ligi na svetu. V njej tekmuje od leta 2011. Letos je zamenjala klub, zdaj je članica Petersaurach.



Tretje mesto v bundesligi lepa popotnica za Vento



Za Kevinom Vento, ki tekmuje z zračno pištolo, je prav tako uspešna sezona v Nemčiji, potem ko je z Ludwigsburgom dobil vseh enajst tekem rednega dela bundeslige, je prvenstvo končal na 3. mestu. Njegova točka je bila odločilna za dosežek.

»Na teh tekmah se učim, kako obvladovati stres v dvobojih ena na ena. Če se znaš tam zbrati in odmisliti rezultat tekmeca, je tudi na drugih preizkušnjah lažje,« pravi Venta, ki je prav tako zamenjal orožje. Steyr je namreč naredil novo pištolo. »Prejšnji ročaj, ki mi je zelo ustrezal, ni ustrezal novi pištoli. Pred enim mesecem sem dobil po meri narejeno kopijo starega, ki so mi ga namestili na novo pištolo. Sprva me je tiščalo, saj traja da se roka prilagodi. Brusil sem ga in našel pravi položaj, a še vedno to ni to,« je razkril. Kaj pričakuje od EP? »Želim se približati finalu. Za užitke bo čas po zadnjem strelu, vmes pa moram odmisliti vse, kar bi mi lahko porušilo zbranost in se osredotočiti na tehniko.«

Reprezentanco tudi v soboto čaka bogat program, z zračno pištolo bodo ob Venti nastopili Sašo Stojak, Blaž Kunšek, Majda Raušl, Jagoda Tkalec in Denis Bola Ujčič, v mešanih parih z zračno puško pa ob Dvoršakovi in Benjaminu Jodlu še Urška Kuharič in Jakob Petelinek. Odpravo bo v vlogi navijača spremljal nosilec treh olimpijskih kolajn Rajmond Debevec, ki z zračno puško ne tekmuje več. Lastnik treh olimpijskih kolajn se te dni namreč prav tako mudi na Madžarskem, kjer se pripravlja na začetek sezone za svetovni pokal.