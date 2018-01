Znan razpored odbojkarskega SP po prvem delu

Ljubljana - Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je objavila razpored septembrskega moškega svetovnega prvenstva v Italiji in Bolgariji, na katerem bo prvič v zgodovini tekmovala tudi slovenska izbrana vrsta pod taktirko srbskega strokovnjaka Slobodana Kovača. Kot je znano, bodo naši fantje prvi del turnirja odigrali v Firencah, njihovi nasprotniki v skupini A pa bodo (so)gostiteljica Italija, Argentina, Japonska, Belgija in Dominikanska republika.

Če se bodo Slovenci po prvem delu uvrstili na eno od prvih štirih mest v skupini, jih čaka nadaljevanje v drugem krogu, v katerem se zagotovo ne bodo merili v bolgarski Varni. Če bodo uvodni del končali kot prvi ali tretji, bodo nadaljevali v Milanu (v skupini bo še drugouvrščena zasedba iz skupine B in četrtouvrščena iz skupine C), če bodo drugi, se bodo preselili v Bologno (skupaj z 1B, 3C in 4D), če pa četrti, bodo morali na let v Sofijo (skupaj z 1C, 2D in 3B). Ta scenarij bi bil seveda logistično najmanj ugoden, saj bi jih v primeru preboja v tretji krog, v katerem bo šest preživelih moštev, spet čakala vrnitev v Italijo - v Torino.

Foto: FIVB