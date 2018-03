Korak več kot pred enim letom

Jesenice – Strasti po slovenskem četrtfinalu so se umirile, za državne prvake z Jesenic pa se zdaj nadaljuje končnica v alpski ligi. V seriji na tri zmage se bodo danes za uvod v okolici Bolzana pomerili z Rittnom, najuspešnejšim italijanskim hokejskim moštvom zadnjih let.



»Zaenkrat smo na dobri poti uresničitve začrtanih ciljev pred sezono: osvojili smo slovenski pokal, se uvrstili v končnico AHL, zdaj bi radi v tej dosegli še kak odmeven izid, zimo pa nato zaokrožili še z novim naslovom državnih prvakov,« je na novinarski konferenci pred uvodom v polfinale alpske lige poudaril Anže Pogačar, predsednik jeseniškega kluba. Pri slednjem je v teh dneh občutiti več vedrih obrazov kot denimo pred enim letom: zdaj je moštvo pod vodstvom trenerja Gabra Glaviča na ledu še bolj prepričljivo, končno tudi ni več tistih mučnih nesoglasij med profesionalnim klubom in tistim drugim, pri katerem skrbijo za mlajše selekcije.



»Zdaj imamo ta četrtek polfinale alpske lige, tretjo polfinalno tekmo moštva v EBEL za hokejiste do 20 let, obenem pa bodo naši upi nastopili še v finalu mladinskega DP. Igralce bomo razporedili tako, da bo vsak dobil najbolj koristno vlogo in po svojih močeh pomagal posamezni ekipi,« je razkril Glavič, ponosen na podatek, da so njegovi igralci najučinkovitejši in najbolj disciplinirani v AHL. Seveda se zaveda, da bo treba proti italijanskim prvakom igrati še na višji ravni kot doslej, vlogo favoritov namenja tekmecem, a obenem stavi na zbran pristop, s kakršnim se je moštvo odlikovalo v večjem delu dosedanje sezone, nazadnje v odločilnih trenutkih četrtfinala proti SŽ Olimpiji.



V Zgornjesavski dolini je v drugi polovici marca čutiti poseben utrip: napoči čas za Jožefov sejem, dolga desetletja družabno prireditev v čast sv. Jožefa, zavetnika delavcev in zato tudi Jesenic kot tradicionalno delavskega mesta. Konec tretjega meseca v letu te kraje obarva planiški praznik, ponavadi pa prav takrat hokejisti v rdečih dresih igrajo pomembne tekme končnice. In tako je tudi zdaj, ko bodo po lanski uvrstitvi v polfinale poskusili storiti še korak več in se nato pomeriti z zmagovalcem drugega para Asiago – Brunico. Zato upajo na prepoznavno navijaško ozračje v svoji Podmežakli, v kateri naj bi bil v soboto poseben gost tudi paraolimpijec Jernej Slivnik.