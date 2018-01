NHL: Kopitar zadel, Kralji pa praznih rok (VIDEO)

N. Gr.

Los Angeles - Kralji Anžeta Kopitarja, ki je bil v minulem tednu spet izbran na tekmo zvezd, so se na led vrnili po tednu dni odmora, tekmovalni premor pa jim ni najbolje del. Anaheim je na vedno vročem mestnem derbiju povedel z 2:0 in držal tekmo pod nadzorom, Los Angeles je z zadetkoma Kopitarja in Nicka Shora ostal v igri, a so na koncu Racmani slavili s 4:2.

Pri Anaheimu je bil najboljši Ondrej Kase z dvema zadetkoma in podajo, v vratih Kraljev pa zelo nerazpoložen Jonathan Quick, ki je bil sicer prav tako izbran na tekmo zvezd. Ustavil je le 17 strelov, na zadnjih treh tekmah rednega dela, vse tri so Kralji izgubili, pa je prejel kar 11 zadetkov. Kralji so oba pohoda na naslov prvakov tlakovali na odličnem Quicku in v precej boljši formi ga bodo potrebovali tudi letos.

Kopitar je na ledu preživel 23 minut in pol in dvakrat sprožil proti vratom Gibsona, enkrat je bil uspešen. To je bil skupno že njegov 17 gol sezone in njegova 44. točka, slovenski hokejist je trenutno 15. najbolj učinkovit hokejist sezone v NHL. Zelo vroče je bilo, tako kot je pri derbijih v navadi, tudi na ledu, v razmaku le štirih sekund pa so izbruhnili trije pretepi, kakršnih na evropskih ledenih ploskvah ne vidimo več.

Naslednja tekma kralje čaka v ponedeljek, ko bodo prav tako v domači dvorani gostili še ene kalifornijske tekmece, San Jose Sharks.

Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 2:4

Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 4:1

New York Rangers - New York Islanders 2:7

Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:4 (kazenski streli)

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 3:5

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 4:1

Dallas Stars - Colorado Avalanche 1:4

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:3 (podaljšek)

San Jose Sharks - Arizona Coyotes 6:5 (podaljšek)