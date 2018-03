NHL: Kopitarjevi Kralji četrtič v sezoni s praznimi naboji (VIDEO)

Hokejisti Los Angelesa so v pomembnem dvoboju za preboj v končnico doma pokleknili pred New Jerseyjem (0:3).

J. P.

Los Angeles - Sinoči se je šele četrtič v tej sezoni lige NHL zgodilo, da hokejisti Los Angelesa v celotnem dvoboju niso dosegli zadetka, drugič zapovrstjo pred domačim avditorijem. Sinoči so pred 18.230 gledalci v Staples Centru priznali premoč New Jerseyju, ki je bil boljši s 3:0 in se je s tretjo zaporedno zmago učvrstil na osmem mestu razpredelnice vzhodne konference, medtem ko so Kralji ta hip osmi na vzhodu, a še močno trepetajo za napredovanje v izločilne boje, saj imajo enako število točk (84) in tekem (72) kot devetouvrščeni Dallas. Zdaj bo vsak obračun lahko že odločilen, prihodnji jih čaka v noči na torek, ko bodo gostovali pri višje rangirani Minnesoti.

Kinkaid zaklenil mrežo

Sinočnji rezultat ni realen odsev razmerij moči na ledni ploskvi, na kateri so gospodarili gostitelji, čemur pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov - 38:28 v njihovo korist. A kaj, ko je vrata Vragov zaklenil odlični Keith Kinkaid, ki je v svojem natanko stotem odigranem dvoboju v NHL ostal nepremagan prvič v sezoni in četrtič v karieri (drugič proti Los Angelesu). Ni pa bilo 38 obranjenih strelov največ v tej sezoni, pred dnevi je namreč proti Vegasu zbral še enega več. »Keith je bil glavni razlog, da smo bili lahko konkurenčni. Lepo je videti njegov napredek. Ta čas igra skrajno dobro, naj tako tudi nadaljuje,« je čuvaju mreže polaskal trener New Jerseyja John Hynes.

Gol z igralcem manj

V prvi tretjini so morali gostje kar štirikrat na kazensko klop, česar pa tekmeci niso izkoristili, na kar je po obračunu opozoril tudi kapetan Anže Kopitar, ki je v 25 minutah na ledu dvakrat sprožil, toda neuspešno: »Ko se ti ponudi toliko priložnosti z igralcem več, jih moraš znati izkoristiti. Mi jih nismo.« Še več: ko je moral v deveti minuti na kazensko klop Kyle Palmieri, so gostje po natanko desetih sekundah z igralcem manj načeli domačo mrežo prek Michaela Grabnerja. Zmago Vragov sta potrdila Nico Hischier v 14. in Miles Wood v 47. minuti. Kopitar je ostal brez dosežene točke prvič po šestih zaporednih uspešnih tekmah, na katerih je skupaj prispeval dva gola in kar osem podaj.

IZIDI LIGE NHL

Los Angeles Kings : New Jersey Devils 0:3 (Anže Kopitar 0+0 v 25 minutah)

Buffalo Sabres : Chicago Blackhawks 5:3

Florida Panthers : Edmonton Oilers 2:4

Carolina Hurricanes : Philadelphia Flyers 2:4

Columbus Blue Jackets : Ottawa Senators 2:1

Tampa Bay Lightning : Boston Bruins 0:3

Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens 4:0

St. Louis Blues : New York Rangers 4:3 - v podaljšku

Arizona Coyotes : Minnesota Wild 1:3

Vancouver Canucks : San Jose Sharks 3:5