NHL: Kopitarjevi Kralji streljali, Predatorji pa polnili mrežo (VIDEO)

Slovenski hokejski as, kapetan Los Angelesa, je ob porazu z Nashvillom (3:4) prispeval eno podajo.

J. P.

Los Angeles - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v ligi NHL izgubili drugič zapovrstjo, tokrat pred 18.230 gledalci v domači dvorani Staples Center. V dvoboju z vrha razpredelnice zahodne konference so morali premoč priznati Nashvillu, ki je bil boljši s 4:3, s čimer se je povzpel mimo Kraljev na tretje mesto, medtem ko so poraženci zdrknili na peto. Zdaj bodo imeli kar teden dni časa za polnjenje baterij, nova priložnost jih namreč čaka šele v noči na prihodnjo nedeljo, ko bodo gostili Račke iz Anaheima.

Los Angeles ni v celotnem dvoboju vodil niti za trenutek. V uvodni tretjini se je sprva rešil, ko je imel kar minuto in tri četrt dva igralca manj na ploskvi; ko je imel enega manj, pa se je njegova mreža zatresla. Uspešen je bil Roman Josi. V drugi tretjini je izenačil Adrian Kempe, vendar pa sta Scott Hartnell in Austin Watson poskrbela, da so Predatorji na drugi odmor odšli z dvema zadetkoma zaloge. Nekaj upanja je Kraljem v 44. minuti vrnil Trevor Lewis, ki se je med strelce vpisal desetič, a iskrica je dokončno ugasnila že minuto pozneje.

Ko je Jonathana Quicka, ki tokrat ni imel svojega večera, saj je zbral zgolj 16 obramb, še drugič (zapored) matiral Watson, je bil zmagovalec odločen. Los Angelesu tako ni več pomagal niti zadetek Tylerja Toffolija ob številčni premoči, ki pa je vseeno popravil statistiko kapetana Anžeta Kopitarja v tej sezoni. Hrušiški napadalec je namreč prispeval podajo št. 27, s skupno 44 točkami je zdaj dvanajsti na lestvici najučinkovitejših igralcev. Tokrat je na ledu prebil več kot 23 minut in pol ter trikrat sprožil proti tekmečevim vratom, toda vselej neuspešno. Poraženci so bili sicer v dvoboju več pri strelu (razmerje 29:20).

IZIDI LIGE NHL

Los Angeles Kings : Nashville Predators 3:4 (Anže Kopitar 0+1 v 24 minutah)

Philadelphia Flyers : St. Louis Blues 6:3

Dallas Stars : Edmonton Oilers 5:1

Boston Bruins : Carolina Hurricanes 7:1

Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning 6:3

Toronto Maple Leafs : Vancouver Canucks 3:2 - po kazenskih strelih

Arizona Coyotes : New York Rangers 1:2 - po kazenskih strelih

Colorado Avalanche : Minnesota Wild 7:2

Calgary Flames : Anaheim Ducks 3:2