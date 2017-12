NHL: Kralji slavili v Vancouvru (VIDEO)

Vancouver - Hokejisti Los Angeles Kings so uspešno končali gostovanje v Vancouvru v severnoameriški ligi NHL. Domače Canucks so premagali s 4:3. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar se med strelce ali podajalce ni vpisal, na tekmi je v 18:44 minute štirikrat streljal proti vratom tekmeca.

Za Kalifornijce, ki so zastajali z 2:3 na začetku zadnje tretjine, so sicer zadeli Tyler Toffoli (dodal je še dve podaji), Marian Gaborik, Kyle Clifford in Drew Doughty, ki je v 47. minuti prispeval odločilni zadetek. "Vedno smo nepopustljivi. Mislim, da smo najboljša ekipa v ligi, kar zadeva tretje tretjine. Nikakor se ne predamo. Ni pomembno, če zaostajamo ali vodimo. Preprosto se trudimo. Vsak igralec si želi narediti razliko v tej zadnji tretjini in vsi to počnemo, od četrtega napada pa do prvega," je za lakingsinsider.com pojasnil Doughty. Kralji bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo, ko bodo obiskali Edmonton.

Kings so še vedno na drugem mestu v pacifiški skupini in med najboljšimi tremi v zahodni konferenci. Tik za njimi je v tem delu lige St. Louis Blues, ki je tokrat s 3:2 odpravil Carolino Hurricanes. Kyle Brodziak je za domače dosegel gol in podajo, odločilni zadetek pa je sredi zadnje tretjine prispeval Scottie Upshall.

Washington Capitals so z zmago proti New Jersey Devils s 5:2 prevzeli vodstvo v metropolitanski skupini. Nicklas Backstrom in John Carlson sta tekmo končala z golom in dvema podajama, Aleksander Ovečkin pa je trikrat podal.

Najvišjo zmago večera so dosegli Boston Bruins, ki so s 5:0 v gosteh odpravili Ottawa Senators. Ryan Spooner je dvakrat zadel za zmagovalce, ki so četrti v vzhodni konferenci. Nashville Predators so s 3:0 premagali Minnesoto Wild. Juuse Saros, ki je zamenjal Pekko Rinneja, je zbral 29 obramb, P.K. Subban je dosegel gol in podajo.

Florida Panthers pa je z 2:0 porazila Montreal Canadiens, James Reimer je obranil 37 strelov, Connor Brickley pa je zadetku dodal še podajo.