Savolainen: Ne vem, ali sem že kdaj pogrešal toliko igralcev

J. P.

Bled - Slovensko hokejsko reprezentanco konec meseca čaka nastop na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Budimpešti, na katerem bo imela en sam cilj, vrnitev med elito. Naloga ne bo lahka, saj bo selektor Kari Savolainen pogrešal nekaj ključnih mož, na Madžarsko pa bo odpotoval s pomlajeno zasedbo. Izbrana vrsta se je danes zbrala na Bledu, manjkajo še igralci s klubskimi obveznostmi (Luka Gračnar, Sabahudin Kovačevič, Matic Podlipnik, Jurij Repe), precejšen udarec je tudi poškodba kapetana na olimpijskem turnirju Jana Muršaka, ki bo težave z zapestjem rešil z operacijo, pod nož bo moral tudi branilec Mitja Robar.

Pjongčang je zgodovina

»Igralcem sem povedal, da bo prihajajoče tekmovanje nova zgodba. Pjongčang je zgodovina, začeti moramo znova. Imamo nekaj svežih obrazov, nekaj igralcev pogrešamo, a za vse ekipe je podobno. Sestavljamo mozaik, nekateri fantje še igrajo, sploh na Češkem imajo nor sistem končnice,« je o težavah s sestavo kadra spregovoril Savolainen. Manjkala bosta tudi Marcel Rodman, ki prepušča mesto mlajšim, in Žiga Jeglič, ki še čaka morebitne sankcije zavoljo dopinškega greha v Koreji. »Govorila sva prejšnji teden. Pričakuje še rezultate preiskave, zagotovo pa ga čaka kazen in ni načina, da bi ga to pomlad vključil na seznam. To je vse, kar ta hip vem,« je za STA pojasnil selektor.

Priložnost za novo generacijo

»Začenjamo z le petimi branilci, prideta še dva, nova generacija ima zdaj priložnost za dokazovanje,« je dodal, ni pa izključil možnosti, da bi v moštvo uvrstil tudi še katerega od hokejistov Jesenic ali Olimpije. V pripravljalnem obdobju rise čakajo tri testne tekme, prva že v nedeljo s Hrvaško: »Prihajajo zahtevni obračuni, na katerih še lahko storimo napake, pozneje ne več. Če bomo tekmece podcenjevali, se lahko zgodi marsikaj. Zavedam se vloge favorita na prvenstvu, nasprotniki so zdaj v vlogi, v kakršni smo bili mi v Pjongčangu. Ne vem, ali sem že kdaj pogrešal toliko igralcev, po drugi strani pa je to pozitivna težava, saj igralci vidijo, da imajo priložnost, kar je morda zanje celo dobro.«