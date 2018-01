Šok terapija zmajem ni pomagala

Hokejisti SŽ Olimpije so morali v alpski ligi na gostovanju priznati premoč podmladku Salzburga, ki je bil boljši s 4:1.

J. P.

Salzburg - Državnim podprvakom, hokejistom SŽ Olimpije, tudi šok terapija z menjavo trenerja ni pomagala. V nocojšnjem 33. dvoboju v alpski ligi (AHL) sta zmaje namesto dosedanjega prvega moža stroke Andreja Brodnika vodila njegov pomočnik Matej Hočevar in trener mlajših selekcij Jure Vnuk, toda učinek je bil enak kot v prejšnjih dveh obračunih - ničen. Podmladek Salzburga je bil pred domačim avditorijem boljši s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), Ljubljančani tako ostajajo na šestem mestu razpredelnice pri 19 zmagah in 57 osvojenih točkah.

Zmaga rdečih bikcev pred natanko 87 gledalci je bila zaslužena, čemur pritrjuje tudi razmerje sproženih strelov - 39:23 v njihovo korist. Častni gol za Olimpijo je v 51. minuti dosegel Gal Koren, ki je znižal na 1:3, vseeno pa so bili zmaji za zasuk bistveno prekratki, druga ekipa Salzburga jih je tako spravila na kolena še drugič v manj kot dveh tednih. Drugi dan novega leta je bila po izvajanju kazenskih strelov boljša z 2:1, le nekaj dni prej pa so Ljubljančani pokazali povsem drugačen obraz in zmagali s 4:1.