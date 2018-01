NHL: Zlati vitezi meljejo naprej

A. V.

Chicago - Hokejisti Vegas Golden Knights so v severnoameriški ligi NHL gostovali v ameriškem vetrovnem mestu Chicagu pri domačih Blackhawks in zmagali s 5:4 za še deveto zmago na zadnjih desetih tekmah. Čeprav so se šele to sezono kot novinci pridružili tekmovanju za Stanleyjev pokal, so že eni od favoritov za končno zmago. Junak večera je bil Reilly Smith.

Smith je k zmagi prispeval gol in dve podaji, po enkrat so se med strelce vpisali Jonathan Marchessault in William Karlsson, ki sta oba dodala še podajo, ter Alex Tuch in Cody Eakin, vratar Malcolm Subban pa je za vodilno ekipo zahodne konference zbral 28 obramb.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so imeli po treh gostovanjih v zahodni Kanadi, od koder so se domov vrnili z izkupičkom štirih od šestih možnih točk, tokrat prost večer. Naslednja tekma jih čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bodo v domačem Staples Centru gostili Nashville.

NHL

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 0:4

Ottawa Senators - San Jose Sharks 6:5 (podaljšek)

Detroit Red Wings - Florida Panthers 4:2

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 4:3

Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 4:5