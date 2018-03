Končno zmenek s prvo ljubeznijo

Sanremo – Petdeset metrov pred ciljem si je dovolil prvi pogled nazaj in takrat je bilo jasno, da je Vincenzo Nibali izjemni karieri dodal novo poglavje. Slavil je na prvi letošnji klasiki velike peterice in se včlanil v elitni klub kolesarjev z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah in vsaj dveh različnih enodnevnih klasikah.



Ni dvoma o tem, da se bo Nibali v zgodovino vpisal kot eden najboljših kolesarjev. Morda do zmage na tritedenskih dirkah res ne more več, a morski pes iz Messine ubijalski instinkt s pridom izkorišča na klasikah, kjer taktika največkrat šteje več od močnih nog.



Veliko zaslug za slavje Sicilijanca ima tudi Matej Mohorič, ki je v soboto še enkrat pokazal, v kako dobri formi je. Najprej je na vzponu na Cipresso dva kilometra pred ciljem v ospredje pripeljal ves vlak Bahrain Meride, nato je še dvakrat pomagal popraviti položaj Nibaliju in Sonnyju Colbrelliju, tudi na Poggiu je v ospredju narekoval ritem. Ko je Nibali pospešil na slovitem vzponu, je Mohorič za nekaj trenutkov spretno zavrl lov na čelu glavnine, za piko na i je pred šprintom v dober položaj pripeljal še Colbrellija.



Članstvo v elitnem klubu



Šprint je bil le za tolažilno nagrado, saj je Nibali z odličnim spustom pridobil ravno dovolj prednosti, da je na ulici Itala Calvina lahko v žep pospravil še drugo klasiko zapored, lani oktobra je dobil tudi dirko padajočega listja v Lombardiji. »Ko mi je direktor ekipe po radiu povedal, da imam 20 sekund prednosti, sem si mislil samo, da moram iti na polno do konca. Dan je bil fantastičen. Nimam besed,« je v cilju razlagal Nibali, ki je proslavljal tudi v objemu Mohoriča, v soboto enega najbolj zaslužnih za zmago Bahrain Meride.



»Vincenzo je imel že zjutraj tak izraz na obrazu, kot ga ima ponavadi pred velikimi zmagami. Delal je trdo in zdaj žanje sadove dobrih priprav,« je dodal dolgoletni trener Paolo Slongo. Z zmago se je Nibali postavil ob bok Felicu Gimondiju, Bernardu Hinaultu in Eddyju Merckxu, ki so osvojili Giro, Tour in Vuelto ter vsaj dve od petih enodnevnih klasik. Nibali je z zmago v Sanremu izpolnil največjo željo v svoji karieri, saj so bili prav prenosi La Primavere tisti, zaradi katerih se je v mladosti zaljubil v kolesarstvo.



Dirka je bila zaradi močnega vetra počasna, zaznamoval jo je tudi grd padec Marka Cavendisha, ki je v gneči pred Poggiom spregledal cestno oviro in naredil salto, po kateri je obležal na tleh. Na srečo jo je odnesel brez hujših poškodb, le z nekaj modricami in odrgninami.



Dobro je dirkal tudi Simon Špilak, ki je bil na Poggiu ob zmagovalnem napadu Nibalija med prvimi zasledovalci, a ni imel dovolj moči, da bi prišel v zavetrje Sicilijanca. Pester spomladanski program dirk se nadaljuje že danes s prvo etapo dirke po Kataloniji, kjer bodo v dresu Bahraina dirkali tudi Mohorič, Grega Bole in Domen Novak.