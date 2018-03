Pariz-Nica: peklenski zaključni vzpon izvrgel Sancheza in okronal Yatesa (VIDEO)

J. P.

Valdeblore La Colmiane - Predzadnja, sedma etapa 76. izvedbe kolesarke dirke Pariz-Nica je povsem premešala razmerja pri vrhu. Pred današnjim zaključkom na 110-kilometrski progi s štartom in ciljem v Nici ima najboljše izhodišče Mitcheltonov Britanec Simon Yates, ki je imel tudi najmočnejše noge v včerajšnjem finišu 175 kilometrov dolge gorske etape med Nico in Valdeblorom. Skupno ima enajst sekund zaloge pred prvim izzivalcem, Bahrainovim Špancem Ionom Izagirrejem, postane lahko tretji Otočan v zadnjih sedmih letih s končno lovoriko s te dirke, po siru Bradleyju Wigginsu (leta 2012) in Geraintom Thomasom (2016). Pred Wigginsom so Britanci na zmago čakali pol stoletja.



Pibernik pridobil 10 mest

Yates se je do včerajšnje zmage na kraljevski etapi s petimi zahtevnimi klanci dokopal po dveh napadih na zadnjem vzponu prve kategorije na Valdeblore La Colmiane, po prvem se je otresel Izagirreja. V zaključku je omagal tudi doslej vodilni Astanin Španec Luis Leon Sanchez, zmagovalec izpred devetih let, ki zdaj skupno zaostaja več kot tri minute in tri četrt in nima več možnosti za končni uspeh. Edini slovenski predstavnik, 24-letni Luka Pibernik, član Bahraina Meride, je z več kot 22-minutno zamudo zasedel 63. mesto, v skupni razvrstitvi pa pridobil deset mest in je zdaj 74.

IZIDI SEDME ETAPE

1. Simon Yates (VB, Mitchelton-Scott) 5;02:54

2. Dylan Teuns (Bel, BMC) + 0:08

3. Ion Izagirre (Špa, Bahrain Merida) - isti čas

4. Gorka Izagirre (Špa, Bahrain Merida) 0:13

5. Tim Wellens (Bel, Lotto Soudal) - isti čas

63. Luka Pibernik (Slo, Bahrain Merida) 22:19



SKUPNO (7/8)

1. (7.) Simon Yates 27;29:02

2. (6.) Ion Izagirre 0:11

3. (4.) Gorka Izagirre 0:12

4. (5.) Tim Wellens 0:13

5. (11.) Dylan Teuns 0:27

74. (84.) Luka Pibernik 46:26