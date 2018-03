Pogačar skupno tretji na Istrski pomladi

Umag - V Umagu se je s tretjo etapo končala kolesarska dirka Istrska pomlad. Skupni zmagovalec je postal Norvežan Krister Hagen (Coop). Od Slovencev se je najbolje odrezal Tadej Pogačar (Ljubljana Gusto Xaurum), ki je bil skupno tretji, za Norvežanom je zaostal deset sekund. Drugi je bil Danec Kasper Asgreen (Virtu) s štirimi sekundami zamude.

Zadnjo etapo je sicer dobil Latvijec Emils Liepins (One Pro Cycling), ki je v ciljnem sprintu etape, ta se je začela v Pazinu in bila dolga 156 kilometrov, ugnal Italijana Filippa Fortina in Nemca Maxa Kanterja. Od Slovencev je bil najvišje Rok Korošec (My Bike - Stevens) s petim mestom. Med deseterico je bil tudi Pogačar na osmem mestu.

Sicer pa je bil med številčno slovensko udeležbo na dirki tudi izkušeni Tadej Valjavec. Zdaj štiridesetletni Besničan, ki se je leta 2013 od kolesa uradno poslovil po domnevnem dopinškem prekršku, tega mu niso nikoli dokazali, je svojo prvo dirko po vrnitvi v tekmovalno kolesarstvo končal na skupnem 38. mestu z 1:48 minute zaostanka.