Šampionka v gorskem kolesarstvu težje poškodovana

J. P.

Canberra - Petkratna svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu in trikratna v kolesarstvu z BMX, 27-letna Avstralka Caroline Buchanan, se je težje poškodovala v prometni nesreči. Kot je ob odhodu z oddelka za intenzivno nego zapisala na družbenem omrežju, je utrpela zlomljena prsnico in nos ter sesedlo pljučno krilo, je poročala STA. »Ne morem reči, da se je leto 2017 zame končalo po načrtih,« je sporočila nesrečna Avstralka ob svoji fotografiji z bolniške postelje z vratno opornico in okrvavljenim nosom.

»Po prometni nesreči je za mano nekaj težkih dni na intenzivni negi. Zdaj so me končno odpustili, dobro okrevam. Imam zlomljeno prsnico, zlomljen nos in sesedlo pljučno krilo. Obveščala vas bom še o tem, kako poteka moje zdravljenje,« je zapisala udeleženka olimpijskih iger v Londonu leta 2012 in Riu štiri leta pozneje. Buchananova podrobnosti nezgode in vzroka zanjo ni razkrila, lokalni mediji pa so poročali, da vanjo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo.