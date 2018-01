Aba2: Krka ugnala Vršac

Košarkarji Krke so v 13. krogu druge jadranske lige Aba2 premagali Vršac s 83:76 (20:19, 37:35, 61:57).

A. V.

Novo mesto - Košarkarji Krke imajo pred sabo zelo naporen teden, saj bodo v petih dneh odigrali tri zelo pomembne tekme v treh različnih tekmovanjih. Drevi jih je najprej čakalo moštvo Vršca, s katerim so imeli povsem enak izkupiček v drugi jadranski ligi, in sicer osem zmag in štiri poraze. Zdaj imajo Novomeščani eno zmago več, torej devet.

Varovancem trenerja Simona Petrova je uspelo popraviti napake s prve tekme, ko so bili slabši predvsem v skoku, medtem ko se je ekipi iz Vršca poznala odsotnost Miloša Savovića, Koče Jovovića in Mirka Đerića.

Dolenjska zasedba je bila tokrat boljša v vseh četrtinah, vseskozi držala pomembno prednost in se na koncu veselila devete zmage v tej konkurenci. Prvi strelec Krkašev je bil Dino Cinac, ki je dosegel 23 točk, od tega tri trojke, pet skokov in tri podaje, Dušan Kutlešić je za Vršac prispeval 25 točk.

Krka bo v 14. krogu 16. januarja ob 18. uri gostovala pri mostarskem Zrinjskemu.

