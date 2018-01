Dva meseca brez Nike Barič

J. P.

Ljubljana - Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je utrpela poškodbo kolena, zaradi katere bo s parketa odsotna dva meseca, kar pomeni, da selektor Damir Grgič ne bo mogel računati na njeno pomoč v drugem kvalifikacijskem ciklusu - enako kot (očitno) tudi ne na Evo Lisec, ki se je poškodovala konec novembra.

Petindvajsetletna Baričeva je bolečino v kolenu začutila v evroligaški tekmi proti Avenidi. Po opravljenih dveh magnetnih resonancah je bilo jasno, da jo bo poškodba z igrišč oddaljila za predvidoma dva meseca. Članica ruskega prvoligaša UMMC Jekaterinburga je sicer v tej sezoni tekmovala v devetih evroligaških dvobojih in povprečno prispevala po 5,3 točke, 2,8 asistence in 2,6 skoka. V ruskem prvenstvu je v enajstih obračunih v statistiko vpisala po 5,3 točke, 3 podaje in 1,5 skoka.

Tako na Grgičevem širšem seznamu ostaja 18 imen. Slovenke se bodo sicer 10. februarja v Celju udarile s Francijo, štiri dni pozneje pa bodo v Gimnaziji Celje-Center gostile še Romunijo.