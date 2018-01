Erazem Lorbek bo pomagal, a le na treningih

N. Gr., STA

Ljubljana - Slovenski košarkar Erazem Lorbek bo v prihodnje del Petrola Olimpije. Iz kluba so danes sporočili, da bo od njegove fizične pripravljenosti odvisno, ali bo pomagal tudi na igrišču ali pa zgolj kot del trenerskega štaba.

Lorbek se je ta teden pridružil treningom članske ekipe Petrola Olimpije, kjer pomaga mlajšim igralcem.

Kot so sporočili iz kluba, so 33-letnega Lorbka registrirali za nastope v ligi ABA in ligi Nova KBM. Če se bo v naslednjih tednih ustrezno fizično pripravil, bo ekipi lahko pomagal tudi na uradnih tekmah. V primeru, da mu zaradi zdravstvenih težav vrnitev na košarkarska igrišča ne bo uspela, pa se bo priključil trenerskemu štabu.

V ljubljanskem klubu so sicer danes na novinarski konferenci predstavili še eno okrepitev, Mirzo Begića, ki se je v Ljubljano vrnil do konca sezone 2019/20.