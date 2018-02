Kval. za SP: Slovenci v zadnji četrtini strli Črno goro

A. V.

Ljubljana - Slovenski košarkarji so morali premagati Črno goro, če so želili do konca kvalifikacij ohraniti realne možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem, kar jim je kasneje uspelo z odlično igro v zadnji četrtini.

Slovenija bo že jutri dopoldan odpotovala na naslednjo tekmo, ki bo v ponedeljek v Minsku. V Belorusiji jo čakajo vsaj 30 stopinj Celzija nižje temperature; iz +15 bo prišla na -15, saj je tamkajšnje kraje že zajela hladna fronta, ki bo v prihodnjih dneh prišla vse do Slovenije.

Selektor Rado Trifunović ima na razpolago štirinajst igralcev, na tekmi proti Črni gori pa priložnosti nista dobila Žan Mark Šiško, ki ima težave s poškodbo hrbta, ter Luka Vončina.

Črna gora : Slovenija 63:75 (13:15, 29:32, 51:55)



Slovenska reprezentanca je potrebovala kar tri minute za prvi koš. Dosegel ga je Gašper Vidmar, Slovenija pa je potem povedla z 8:4 po dveh koših Klemna Prepeliča. Črnogorci so potem izenačili na 11:11, Slovenci pa so spet prišli do prednosti v zaključku prvega dela.

Črna gora je zaigrala bolje v obrambi, zato je kmalu prevzela prednost. Slovenci so bili v napadu precej zmedeni. V drugi četrtini niso imeli šrave igre ne na zunanjih položajih ne pod košem. Malce bolje je Slovenija spet zaigrala v zadnjih trenutkih prvega polčasa, predvsem je bil na dostojni ravni Edo Murić, pa tudi Vidmar.

V tretji četrtini je Slovenija spet zašla v težave, Črno gora pa je prevzela ritem igre in tudi prednost. Kljub temu so se naši košarkarji prebudili še pravi čas in črnogorsko prednost s šestimi točkami (42:36) nato spreobrnili v lastno korist (44:45, 47:53, 49:55).

Odločno je Slovenija pričela zadnjo četrtino in kmalu prišla do lepe prednosti (51:60). Predvsem so Slovenci popravili igro v obrambi, zato so v napadu dosegli nekaj lahkih košev. Ko je Slovenija povedla z dvanajastimi točkami razlike (54:66), je bil zmagovalec odločen.

Dosedanji izidi v skupini A, 1. kolo – Slovenija : Belorusija 87:74, Črna gora : Španija 66:79; 2. kolo – Španija : Slovenija 92:84, Belorusija : Črna gora 67:91; vrstni red: Španija 3:0, Slovenija 2:1 Črna gora 1:2, Belorusija 0:3. Para 3. kola, danes: Belorusija : Španija 82:82; 4. kolo, ponedeljek: Belorusija – Slovenija (17.30), Španija – Črna gora (19).



Tri najuspešnejše reprezentance bodo napredovale v drugi del kvalifikacij, v katerem se bodo po dvakrat pomerile z najboljšo trojico iz skupine B, v kateri je trenutni vrstni red Turčija 2:0, Ukrajina in Latvija po 1:1, Švedska 0:2.