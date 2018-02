Luki Dončiću ESPN napoveduje prvo mesto na naboru lige NBA (VIDEO)

J. M.

Ljubljana - Čudežnega dečka slovenske košarke, komaj 18-letnega Luko Dončića (19. rojstni dan bo praznoval čez natanko teden dni), simulacija ameriške športne mreže ESPN postavlja na prvo mesto letošnjega nabora v ligi NBA. Za zlatim slovenskim reprezentantom in članom idealne peterke lanskega eurobasketa sta tudi odkritji te sezone v študentski ligi NCAA, DeAndre Ayton in Trae Young.

Dončić, ki si klubski kruh služi pri španskem velikanu Realu, trenutno v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa, v povprečju dosega skoraj 14 točk na tekmo v 24 minutah igre. V evroligi pa je njegovo povprečje celo še štiri točke višje ob približno enaki minutaži. Na spletni strani nbadraft.net, na kateri so zadnjo simulacijo objavili pred tednom dni, mladi košarkarski biser madridskega Reala zaseda peto mesto. Pred njim so prej omenjeni Ayton, Jaren Jackson mlajši, Michael Porter in Marvin Bagley. Vse bo znano 21. junija, ko bo v New Yorku potekal letošnji nabor.