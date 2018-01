NBA: Dragić obsedel zaradi težav s kolenom (VIDEO)

Vseeno so košarkarji Miamija vpisali novo zmago, s 106:105 so bili po srditem boju boljši od Charlotta.

J. P.

Charlotte - Zlati slovenski košarkar Goran Dragić sinoči četrtič v sezoni lige NBA ni zaigral. Potem ko je sredi decembra zaradi bolečin v komolcu izpustil tri zaporedne tekme, je moral tokrat obsedeti zaradi težav s kolenom - in to po tem, ko je v kar desetih zaprednih obračunih prispeval 15 točk ali več. Trener Erik Spoelstra je pojasnil, da se je začelo že pred tremi dnevi v dvoboju z Milwaukeejem, tokrat pa je malo pred tekmo - s smokom v grlu - sprejel odločitev, da učinkovitega Ljubljančana posadi na klop.

Vseeno se je ekipi po izjemnem preobratu posrečilo zmagati. Na gostovanju pred 18.687 gledalci v Spectrum Centru je bila po srditem boju s 106:105 boljša od Sršenov iz Charlotta, s čimer je zadržala četrto mesto na razpredelnici vzhodne konference. Vročica je odlično začela in se že sredi prve četrtine odlepila za izdatnih enajst točk (26:15), spredaj je bila vse do tretjega dela, ko je po izenačenju na 73:73 Charlotte nanizal sedem točk zapovrstjo in začel tehtnico nagibati vse bolj na svojo stran.

Vendar pa se Vročica ni vdala. Po zaostanku desetih točk (91:101) je v končnici spet pokazala zobe, James Johnson je s trojko pol minute pred koncem izenačil na 105:105, odločitev pa je bila v rokah kanadskega rezervista Kellyja Olynyka, ki je po prekršku centra Dwighta Howarda zadel drugega od dveh prostih metov in dve desetinki pred zadnjim piskom sirene točki odnesel v Miami. Ob tem velja poudariti, da so Sršeni še 35 sekund pred koncem vodili s 105:100, nakar je Johnson najprej zadel z atraktivnim zabijanjem, takoj nato pa je Josh Richardson ukradel žogo in mu jo podal, krilni center pa je izenačil z razdalje.

V zmagovalni vrsti sta se dvojnih dvojčkov veselila Olynyk (16 točk in 10 skokov) in center Hassan Whiteside (10 točk in 14 skokov), medtem ko je bil najbolj pri metu Wayne Ellington, ki je nadomestil Dragića in odlično izkoristil minutažo. V 36 minutah na parketu je namreč prispeval 26 točk, od tega šest trojk, iz igre je metal 10:15. Pri poražencih je bil enako učinkovit Francoz Nicolas Batum, medtem ko se je Howard ustavil pri 14 točkah in 15 skokih. Zdaj Miami nov izziv čaka v noči na torek, ko bo gostoval pri Houstonu, drugi najboljši zasedbi zahoda.

IZIDI LIGE NBA

Charlotte Hornets : Miami Heat 105:106 (Goran Dragić ni igral)

Cleveland Cavaliers : Oklahoma City Thunder 124:148

Atlanta Hawks : Chicago Bulls 97:113

New Orleans Pelicans : Memphis Grizzlies 111:104

Philadelphia 76ers : Milwaukee Bucks 116:94

Houston Rockets : Golden State Warriors 116:108

Minnesota Timberwlves : Toronto Raptors 115:109

Utah Jazz : Los Angeles Clippers 125:113

Portland Trail Blazers : Dallas Mavericks 117:108