NBA: Dragić z vročico po podaljšku strl odpor kratkohlačnikov (VIDEO)

A. V.

Miami - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili New York Knicks in po podaljšku zmagali s 107:103. Wayne Ellington je k zmagi prispeval 24 točk, slovenski zvezdnik ekipe Goran Dragić jih je dodal 19, Josh Richardson 18, Tyler Johnson pa 16.

Košarkarji Miamija so kar 42-krat vrgli na koš za tri točke, kar je klubski rekord, in tudi zgrešili rekordnih 30 metov za tri.

Gosti so si s trojko Douga McDermotta 1,1 sekunde pred koncem priigrali podaljšek, katerem so dvakrat povedli. A domači košarkarji se niso pustili zmesti, tekmo so končali z nizom 7:2, ki ga je 2:22 minute do konca začel Ellington s trojko.

"Današnja tekma je bila prava muka - morali smo poskusiti vse. Bila je težka tekma, a smo zadovoljni z rezultatom," je po zmagi dejal Dragić.

Courtney Lee je bil prvi strelec kratkohlačnikov s 24 točkami, 20 jih je zbral Michael Beasley, ki je zaradi zvina gležnja odsedel večino podaljška, 15 pa Kristaps Porzingis.

Naslednja tekma Miami čaka v nedeljo, ko bo prav tako v domači dvorani gostil Utah Jazz.

NBA

Miami Heat - New York Knicks 107:103 (podaljšek)

(Goran Dragić: 19 točk, 6 skokov, 6 podaj v 39:58 minute za Miami)

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 114:78

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 91:84

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 110:129

Dallas Mavericks - Chicago Bulls 124:127

San Antonio Spurs - Phoenix Suns 103:89

Denver Nuggets - Utah Jazz 99:91

Memphis Grizzlies - Washington Wizards 100:102

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 110:89

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 94:108