NBA: Miamijevih rekordnih 149 točk (VIDEO)

J. P.

Miami - Košarkarji Miamija še nikdar v zgodovini lige NBA niso bili tako strelsko učinkoviti kot sinoči, ko so pred 19.600 gledalci v domači dvorani American Airlines Arena po dveh podaljških s kar 149:141 odpravili Denver. Pred tem so nazadnje magično mejo 140 doseženih točk prebili davnega 27. februarja 2013, ko so - ravno tako po dveh podaljških - odpravili Sacramento s 141:129. V sezoni so bili, do danes, najuspešnejši pred dobrim tednom, ko so doma ugnali Washington s 129:102.

Končnica se nasmiha

Sinoči se je redni del dvoboja zelo neprepričljivih obramb končal s 118:118. Večji del prvega polčasa se je tehtnica nagibala na stran gostov, v tretji četrtini so na parketu zagospodarili domači, v četrti pa je ponovno dišalo po Denverjevi zmagi, a je Vročica v zadnjih minutah znala izničiti zaostanek šestih točk (103:109). V podaljšku - predvsem drugem - pa je poražencem zmanjkalo sape, medtem ko se je Miami s krvavo potrebno 38. zmago v sezoni učvrstil na mestih, ki vodijo v izločilne boje. Ta čas je sedmi na razpredelnici vzhodne konference sedem zmag pred devetim Detroitom (toda ob tekmi več).

Osem Dragićevih podaj

Pri zdesetkanih gostiteljih, ki so se morali znajti brez poškodovanih Hassana Whitesida, Dwyana Wada in Diona Waitersa, je zlati Ljubljančan Goran Dragić v kar 42 minutah na parketu prispeval 20 točk (prosti meti 7:8, za dve 5:12, trojke 1:3), dodal pa še osem asistenc, štiri skoke in eno ukradeno žogo ter si privoščil tri napake. Še učinkovitejša od njega sta bila James Johnson z dvojnim dvojčkom za 31 točk in enajst skokov ter Kelly Olynyk s 30 točkami, oba sta nanizala po štiri trojke. Šest od kar dvajsetih (!) Miamijevih jih je dosegel Wayne Ellington (23 točk).

Naslednji bodo Kratkohlačniki

Tudi Denver je bil učinkovit z razdalje, saj je zmogel 18 trojk, štiri je primaknil tudi center Nikola Jokić, ki se je sicer razveselil dvojnega dvojčka za 34 točk in 14 skokov. Zdaj zasedbo Miamija v noči na četrtek čaka nov domač obračun, nasproti ji bodo stali Kratkohlačniki iz New Yorka, ki na enajstem mestu razpredelnice vzhodne konference za osmerico, ki vodi v izločilne boje, zaostajajo že preveč - kar enajst zmag. Do konca rednega dela pa imajo ravno še enajst dvobojev, od tega dva z Vročico ...



IZIDI LIGE NBA

Miami Heat : Denver Nuggets 149:141 - po dveh podaljških (Goran Dragić 20 točk, 8 podaj, 4 skoki, 1 ukradena in 3 izgubljene žoge)

