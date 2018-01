Olimpija brez glavnih igralcev slavila na Polzeli

A. V., STA

Polzela - Začetek Olimpije je veliko obetal, saj so Ljubljančani tekmo odprli z vodstvom 7:0, toda Hopsi so hitro vzpostavili ravnotežje moči na igrišču. V šesti minuti so povedli s 15:10, v prvi četrtini pa so največ vodili za devet točk. V drugih deset minut so Polzeljani vstopili s prednostjo šestih točk, že v 12. minuti pa sta bili ekipi spet blizu (29:28). Nato sta izmenično dosegali točke, v 18. minuti je bilo 43:43, na polčas pa so šli s točko prednost Hopsi.

Gosti so do največje prednosti v tretji četrtini prišli v končnici, ko so povedli s 66:59, toda domači so še našli odgovor in pred zadnjo četrtino vodili s 70:69. Prednost so hitro povečali na +6, ta pa še ni zadoščala, Olimpija se je namreč približala na točko zaostanka. Hopsi so odgovorili z dvema košema, ki pa nista bila dovolj za zmago. Talor Battle je namreč sedem sekund pred iztekom igralnega časa izsilil podaljšek (89:89).

V njem je Olimpija vodila že za devet točk, Hopsi so se v zadnji minuti približali na tri točke zaostanka, Jan Špan pa je s trojko 36 sekund pred koncem postavil končnih 104:98.

Po 23 točk sta dosegla domačin Duje Čup in gostujoči igralec Battle.

Polzeljane v 13. krogu čaka gostovanje pri Rogaški, tekma bo v soboto, 13. januarja. Dva dni kasneje bodo Ljubljančani gostili Zlatorog.

Hopsi Polzela - Petrol Olimpija 98:104 (27:21, 47:46, 70:69, 89:89)

ŠD Polzela, gledalcev 600, sodniki: Krejić (Kranj), Grbić (Ljubljana), Pipan (Ljubljana).

Hopsi Polzela: Rogelja 15 (6:8), Dragan 5, Rotar 20 (1:2), Čup 23 (6:6), Vasilić 22 (4:4), Godler 4 (2:4), Bukovič 9 (1:2).

Petrol Olimpija: Tratnik 5 (3:4), Hrovat 9, Radulović 2, Badžim 20 (5:5), Battle 23 (6:8), Špan 7 (0:2), Kastrati 9 (2:2), Bubnić 15 (5:6), Morgan 14.

Prosti meti: Hopsi Polzela 20:26, Petrol Olimpija 21:27.

Met za tri točke: Hopsi Polzela 12:31 (Rotar 5, Rogelja 3, Bukovič 2, Dragan, Čup), Petrol Olimpija 9:23 (Badžim 3, Bubnić 2, Hrovat, Battle, Špan, Kastrati).

Osebne napake: Hopsi Polzela 27, Petrol Olimpija 26.

Pet osebnih: Tratnik (39.), Rotar (45.).