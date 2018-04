Oslabljeni Slatinčani želijo začiniti tivolski derbi

Ljubljana – Preboj Gorana Dragića v končnico lige NBA in finale Krka – Sixt Primorska v 2. ligi ABA sta bila lepa popestritev za siceršnje košarkarsko mrtvilo v Sloveniji in obetavna napoved za 6. kolo lige Nova KBM. V njem se bosta drevi pomerila finalista prejšnje sezone Petrol Olimpija in Rogaška.



Ljubljančani pričakujejo derbi v Tivoliju kot vodilni, resda z enakim izkupičkom 5:1 kot Krka, in po visoki zmagi na Sixtom Primorsko z 29 točkami razlike. Toda proti Slatinčanom se težko postavijo v vlogo nespornih favoritov, saj so v obeh soočenjih v uvodnem delu DP potegnili krajši konec – doma s 70:73 in v gosteh z 71:75. Premalo pove tudi podatek, da je Rogaška za tri tekme ostala brez svojega drugega najboljšega strelca (povp. 14,6) in prvega skakalca (7) Mitje Nikolića, ki je bil pred tednom izključen na tekmi s Heliosom. Brez krila iz Postojne, ki je v sezoni 2015/16 igral za Olimpijo, so bili namreč državni podprvaki kos branilcem naslova že pred dvema mesecema.



Hkrati prevladuje občutek, da Ljubljančani – tudi zaradi zdravstvenih težav – po vsakem koraku naprej storijo vsaj enega v obratno smer, kar jim je doslej preprečevalo, da bi dosegli opazen vrhunec. Za razliko od Sixta Primorske v pokalu Spar in Krke v 2. ligi ABA so imeli ogromno prometa, a ostali brez omembe vrednega zaslužka. Ob prehodu v ritem tekem sobota-sreda bi vendarle morali unovčiti »dolžino« moštva s petimi tujci, vrsto nekdanjih slovenskih reprezentantov in udeležencem kvalifikacij za SP 2019 Gregorjem Hrovatom.



Petrov vabi gledalce



»Tokratna tekma je zadnja pred zaostritvijo ritma tekem. Rogaška nas je že dvakrat ugnala, zato je ne smemo vzeti z levo roko. Igrati moramo zbrano in motivirano ter potrditi dobro predstavo s Sixtom Primorsko,« ocenjuje Olimpijin trener Zoran Martič, strateg Slatinčanov Damjan Novaković pa dodaja: »Olimpijino moštvo ima izkušnje, kakovost in širino, kar je potrdilo z zadnjo visoko zmago, ki je pokazala ekstremen dvig forme. Na žalost ne bomo nastopili v popolni, zato je naš cilj, da bi tekmo naredili čim bolj zanimivo.«



Košarkarji Krke so se vrnili iz Čačka s šampionskim pokalom, vstopnico za 1. ligo ABA in dobro razpoloženi. Danes se želijo poveseliti še s svojimi navijači, zato bo vstop v dvorano Leona Štuklja prost. Razpoloženje pa jim lahko pokvari Ilirija, ki se je v tej sezoni specializirala za zahtevna gostovanja in med drugim zmagala tudi v Novem mestu; 20. januarja je bilo 76:78. Krkin trener Simon Petrov zato opozarja: »Po velikem uspehu se moramo hitro vrniti v tirnice DP. Ne bo lahko, saj smo imeli na voljo le en dan za pripravo. Toda Ilirijo dobro poznamo, ne nazadnje nas je v tej sezoni obakrat premagala. Če bomo igrali tako kot v Čačku, z odlično obrambo in premišljenimi napadi, imamo velike možnosti za uspeh. Upam tudi na čim večji obisk gledalcev. Prav bi bilo, da bi polna dvorana pozdravila naše košarkarje.«



Pari 6. kola lige Nova KBM za prvaka, danes – Krka : Ilirija (19), Petrol Olimpija – Rogaška (19), Helios Suns – Šenčur GGD (20); jutri: Sixt Primorska – Šentjur (17); 6. kolo lige za obstanek, danes: LTH Castings – Terme Olimia (17.30), Mesarija Prunk – Zlatorog (19); sinoči – Hopsi Polzela : Celje 81:54.