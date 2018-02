Pokal Spar: Šenčur ustavil Krko na poti v finale

J. P.

Ljubljana - Košarkarji Šenčurja GGD so, prvič doslej, presenetljivi prvi finalisti pokal Spar. V polfinalnem obračunu v Tivoliju so z 89:82 odpravili Krko, ki je ob glavnem odmoru še vodila za osem točk. Novomeščani so šele drugič v zadnjih sdmih sezonah ostali brez finalnega nastopa, Gorenjci pa so si pot do zmage utrli s kar 14 zadetimi trojkami (iz 29 poskusov). Največ, kar šest, jih je prispeval Jan Rebec, ki je bil z 20 točkami tudi prvi strelec moštva, dvojnega dvojčka za 17 točk in 12 skokov se je veselil Dino Murić. Pri poražencih je 21 točk zmogel Dino Cinac.

»Pripravili smo prvovrstno presenečenje. To je velik uspeh za naš klub. Bili smo boljši in zasluženo zmagali,« je varčeval z besedami trener Šenčurja Rade Mijanović, učinkoviti Jan Rebec pa ga je dopolnil: »Zavedali smo se, da nas čaka težka tekma. Uvodoma nam je nasprotnik pobegnil, nato smo ga ves dvoboj lovili, ga ujeli in na koncu tudi prehiteli.«

Manj zadovoljstva je bilo kajpak v taboru Krke. »Veliko preslaba obramba v drugem polčasu, da bi lahko računali na ugoden rezultat,« je bil odrezav trener Simon Petrov, Domen Bratož pa je primaknil: »Dvoboj smo odprli po željah, v obrambi igrali agresivno in dosegli nekaj lahkih košev. V nadaljevanju smo tekmecu dovolili preveč lahkih košev, Šenčur se je razletel, začelo je padati z vseh strani. Naša obramba je bil v drugem polčasu pod pričakovanji, to je glavni razlog za poraz.«

KRKA : ŠENČUR GGD 82:89 (61:65, 45:37, 27:20)

Dvorana Tivoli, gledalcev 300, sodniki Zupančič, Savić (oba Ljubljana), Mlakar (Škofja Loka).

Krka: Šiška 7, Marinelli 8, Bratož 10 (6:6), Cinac 21 (6:7), Dimec 18 (4:5), Jošilo 4 (2:2), Kovačevič 11 (1:1), Fifolt 3 (1:1).

Šenčur GGD: Murić 17 (4:6), Rizvić 15 (7:7), Martinčič 11, Pavić (0:2), Gorjanc 5 (2:2), Blair 5 (1:2), Rebec 20 (0:1), Varagič 4 (2:2), Pavković 12 (3:3).

Prosti meti: Krka 20:22, Šenčur GGD 19:25.

Trojke: Krka 8:22 (Cinac 3, Marinelli 2, Kovačevič 2, Šiška), Šenčur GGD 14:29 (Rebec 6, Pavković 3, Martinčič 3, Gorjanc, Murić).

Osebne napake: Krka 23, Šenčur GGD 26.