Primorska in Rogaška uspešni, Krka ne

J. P.

Ljubljana - Košarkarji Sixta Primorske so zadržali vodilni položaj na razpredelnici drugega kakovostnega razreda lige ABA, potem ko so se pred domačim avditorijem v Kopru veselili devete zmage v sezoni. V dvanajstem kolu so bili s 86:78 uspešnejši od beograjskega Dynamica, najbolj pri metu pa je bil center Shawn King s 23 točkami (za dve 10:13) in osmimi skoki (pred dnevi mu je tragično preminil bratranec, zaradi česar je bil še bolj motiviran), medtem ko se je Danijel Vujasinović izkazal z desetimi asistencami.

»V dvoboj smo vstopili odlično, tudi jaz, le da sem se kmalu znašel v težavah zaradi osebnih napak. Veliko je bilo vzponov in padcev, a smo vseeno prikazali dobro predstavo, čeprav smo vmes zaostajali. Zmaga je predvsem ekipna, posvečam pa jo bratrancu, ki bo vselej z menoj,« je poudaril King, trener Jurica Golemac pa dodal: »Ekipa je še enkrat dokazala zmagovalni duh, saj ni obupala, kar jo je popeljalo do zelo pomembne zmage. Za slavje nimamo veliko časa, z mislimi smo že pri prihodnjem obračunu s Šentjurjem.«

Sedme zmage v sezoni se je veselila tudi Rogaška, ki je pred 700 domačimi navijači z 81:76 strla zasedbo Tivata, za kar je s 23 točkami najzaslužnejši ameriški organizator Rashun Davis. »Tokratni tekmec nam ne ustreza najbolj, vseeno smo izvlekli zmago po izenačeni tekmi. Z njo se ne bomo preveč ukvarjali, saj je šele prva od enajstih v tem mesecu,« je pojasnil trener Rogaške Damjan Novaković. Izgubila je le Krka, ki je morala na gostovanju na kolena pred Lovćenom (73:78). Srbski krilni igralec Marko Jošilo je v svojo statistiko vpisal 16 točk in 14 skokov.