Za konec Dončić za Randolphom

Madrid – Navadili smo se že na vrhunske predstave Luke Dončića, ki je v tej sezoni štirikrat osvojil naslov najboljšega košarkarja tedna v evroligi (v 3., 4., 15. in 29. kolu), v zadnjem kolu rednega dela tekmovanja pa je priznanje pripadlo njegovemu klubskemu in reprezentančnemu soigralcu Anthonyju Randolphu. Ob petkovi zmagi Reala nad Bambergom (106:86) je 28-letni Američan zbral 23 točk (za dve 4:6, za tri 4:4, prosti meti 3:4), 5 skokov, 4 asistence in 5 dobljenih žog v pičlih 24 minutah ter dosegel statistični indeks 38. To je njegov drugi najvišji iztržek v evroligaški karieri po dvoboju s Cedevito februarja 2016, ko je kot član ruskega Lokomotiva Kubana dosegel indeks 43.



Dončićev najvišji dosežek doslej je denimo 41 z oktobrskega soočenja z AX Milanom, ki mu je pomagal do naslova najboljše ocenjenega košarkarja v celotnem rednem delu evroligaške sezone. S povprečno oceno 22,7 je prekosil Francoza Nanda de Coloja (CSKA, 20,2) in Rusa Alekseja Šveda (Himki, 20), medtem ko je med strelci zasedel tretje mesto s 16,9 točke. Pred njim sta Šved (21,4) in De Colo (17,2). Randolph je v tem času dosegel povprečje 9,4 točke in 4,4 skoka, zaradi poškodb rame in stopala pa je igral le na 15 od 30 dosedanjih evropskih tekmah sezone.



Real je slednjič zasedel peto mesto pred začetkom končnice, zato bodo v četrtfinalnem dvoboju s četrtim Panathinaikosom do treh zmag imeli prednost tekme več v domači dvorani Grki. Zmagovalca dvoboja pa bo 18. maja v polfinalu sklepnega turnirja v Beogradu pričakal uspešnejši z merjenja moči med CSKA (1) in Himkijem (8). Preostala para četrtfinala, ki se bo začel 17. t. m., sta: Olympiakos (3) – Žalgiris (6) z Benom Udrihom in Fenerbahče (2) – Baskonia (7). Naslov prvaka brani Fenerbahče, ki je v lanskem finalu prekosil Olympiakos, tretje mesto je pripadlo CSKA, četrto pa Realu, pri katerem je Dončić ostal brez enega samega koša iz igre v dveh tekmah na turnirju v Istanbulu; vseh šest točk je dosegel s prostimi meti. Kako se časi spreminjajo!