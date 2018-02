Zoran Dragić spet huje poškodovan

J. M.

Ljubljana - Slovenski košarkar Zoran Dragić, ki reprezentanci zaradi evroligaških obveznosti v prihajajočem kvalifikacijskem oknu ne bi mogel pomagati, si je po poročanju njegovega trenutnega kluba Anadolu Efesa, ponovno poškodoval vez v desnem kolenu. Pri turškem klubu poročajo, da bo rehabilitacija mlajšega brata All Star zvezdnika Gorana Dragića, ki je kot prvi Slovenec nastopil na tekmi vseh zvezd lige NBA, trajala nekje do septembra. To pomeni, da reprezentanci ne bo na voljo niti v tretjem kvalifikacijskem oknu, ki bo potekalo po koncu klubske sezone.



Zoran Dragić je sicer po prestopu k Efesu iz Milana ponovno začel dobivati večjo minutažo in s svojo igro upravičeval zaupanje trenerja Ergina Atamana. Pretekli konec tedna je s svojim moštvom slavil tudi v turškem pokalu, kjer je moštvo iz Istanbula ugnalo Tofaš. Prav na omenjeni tekmi je prišlo tudi do poškodbe.