1. SNL: Celjani v 20 minutah kar sedemkrat v polno (V ŽIVO)

Nogometaši Ankarana Hrvatinov so vodili do 60. minute, nato pa ostali le z osmerico in s sedmimi zadetki v mreži.

J. P.

Celje - Še po skoraj eni uri dvoboja 25. kola slovenskega prvoligaškega nogometnega tekmovanja ni dišalo po tem, da bo zadnjeuvrščeni Ankaran Hrvatini doživel zelo boleč poraz (1:7) na gostovanju v Celju. Tedaj je namreč še vodil z 1:0, potem ko je že v deseti minuti domačo mrežo zatresel Tim Vodeb. Gostitelji so odgovorili šele, ko je bil tekmec na igrišču vse bolj zdesetkan - tekmo je končal z zgolj osmimi možmi v igri, v 54. in 58. minuti sta morala predčasno v slačilnico Patrik Bordon in Žan Humar, v 80. minuti pa še Hrvat Vedran Gerc (v 51. minuti je zadel prečko), vsi zaradi drugih rumenih kartonov.

Štirje goli v 9 minutah

Številčno premoč so Celjani izkoristili odprtih rok in najprej po natanko uri igre izenačili prek Luke Žinka, ki je pred tednom dni dopolnil že 35 let, mrežo primorskega kolektiva pa do vrha napolnili v zadnjih 20 minutah, ko so jo zatresli še šestkrat, od tega štirikrat v poslednjih devetih minutah. Dvakrat je bil učinkovit mladi zvezni igralec Nino Pungaršek, ki je v zadnjih treh dvobojih prispeval tri gole. Izjemen razkorak med moštvoma v drugem polčasu potrjuje tudi razmerje sproženih strelov v okvir vrat (9:0), od tega jih je večina tudi končala za hrbtom nerazpoloženega čuvaja mreže Primoža Bužana.

KRŠKO - DOMŽALE

CELJE - ANKARAN HRVATINI

Celje : Ankaran Hrvatini 7:1 (0:1)

Štadion Arena Z'dežele, gledalcev 200, sodnik Kovačič (Grosuplje).

Strelci: 0:1 - Vodeb (10.), 1:1 - Žinko (60.), 2:1 - Požeg Vancaš (73.), 3:1 - Suljić (77./avt.), 4:1 - Pungaršek (84.), 5:1 - Pungaršek (86.), 6:1 - Džinić (89.), 7:1 - Predragović (90+3.).

Celje: Jurhar, Pečnik (od 74. Predragović), Džinić, Stojinović, Andrejašič (od 46. Brecl), Cvek, Žinko, Kerin (od 59. Pungaršek), Požeg Vancaš, Lupeta, Kerin.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Humar, Nkama (od 84. Smiljanić), Vodeb (od 64. Matošević), Pahor, Soldo, Mate, Suljić, Romero (od 77. Furjan), Gerc, Bordon.

Rdeči karton: Bordon (53.), Humar (58.), Gerc (80.).

