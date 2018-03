1. SNL: Maribor do treh točk s tremi goli v drugem polčasu (VIDEO)

V 22. kolu so zmagala moštva, ki si na lestvici sledijo od 2. do 4. mesta. Trikrat po 3:0, v prvem polčasu brez golov.

J. P.

Ljubljana - Vsi trije včerajšnji dvoboji 22. kola slovenskega prvoligaškega nogometnega tekmovanja so se končali z enakim rezultatom - 3:0. In tudi z zmagami moštev, ki si na razpredelnici sledijo od drugega do četrtega mesta. Maribor je bil boljši od zadnjeuvrščenega Ankarana Hrvatinov, Domžale od Gorice, Rudar pa od Krškega.

Strelske vaje v 2. polčasu

Velenjčani so se do novih treh točk dokopali v v drugem polčasu, zadeli so Damjan Trifković, Josip Tomašević in, v tretji minuti sodnikovega dodatka, Leon Črnčič. Tudi Domžalčanom so se noge razvezale šele po glavnem odmoru, med strelce so se vpisali rezervist Amedej Vetrih, Lovro Bizjak in Zeni Husmani. Mreža Gorice se je zatresla tudi že v prvem polčasu (zadel je Agim Ibraimi), toda po prepovedanem položaju Andraža Kirma.

Zahović zapravil enajstmetrovko

In tudi branilci lovorike Mariborčani so se zmage razveselili šele v drugem polčasu, ko so v razmaku četrt ure zadeli Dare Vršič, Luka Zahović in Jasmin Mešanović. Varovanci Darka Milaniča, ki še vedno ni mogel računati na Marka Šulerja, Jana Mlakarja in Blaža Vrhovca, bi lahko zadeli tudi že tik pred odhodom na odmor, a je Zahović zapravil najstrožjo kazen. Primož Bužan je njegov strel v desni kot zaustavil.

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR

ANKARAN HRVATINI : MARIBOR 0:3 (0:0)

Športni center Dravograd, sodnik Žganec (Ljubljana).

Strelci: 0:1 - Vršič (58.), 0:2 - Zahović (63.), 0:3 - Mešanović (74.).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Badžim, Mate, Pahor, Humar (od 64. Gerc), Romero (od 70. Bišević), Suljić, Burkić, Vodeb (od 57. Bordon), Gliha, Santos.

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Rajčević, Viler, Cretu, Pihler, Hotić (od 70. Bohar), Vršič (od 71. Bajde), Mešanović, Zahović (od 81. Tavares).

Rumena kartona: Bordon; Bajde.

DOMŽALE - GORICA

DOMŽALE : GORICA 3:0 (0:0)

Športni park, gledalcev 200, sodnik Vinčić (Maribor).

Strelci: 1:0 - Vetrih (54.), 2:0 - Bizjak (71.), 3:0 - Husmani (86.).

Domžale: Mulalić, Klemenčič, Alvir (od 46. Vetrih), Širok, Bizjak, Ibraimi, Kirm, Ibričić (od 86. Žužek), Melnjak, Dobrovoljc, Husmani.

Gorica: Štrukelj, Celcer, Tešija (od 75. Edafe), Džuzdanović, Grudina, Osuji, Žigon (od 75. Šantek), Kavčič, Curk, Marinič (od 62. Škarabot), Lipušček.

Rumeni kartoni: Bizjak, Dobrovoljc; Grudina, Žigon, Osuji.

RUDAR - KRŠKO

RUDAR : KRŠKO 3:0 (0:0)

Štadion Ob jezeru, sodnik Skomina (Koper).

Strelci: 1:0 - Trifković (47.), 2:0 - Tomašević (78.), 3:0 - Črnčič (90+3.).

Rudar: Pridigar, Kašnik, Pušaver, Tomašević, Trifković (od 82. Bolha), Pišek, Bijol, Radić (od 63. Črnčič), Šehić, Tučić, Parfitt-Williams (od 75. Novak).

Krško: Zalokar, Šturm, Kulinits, Krajcer, Gorenc, Volarič (od 76. Škrbić), Kovačić (od 60. Ogrinec), Da Silva, Balić, Mujan (od 81. Vidović), Mandić.

Rumeni kartoni: Kašnik, Šehić; Da Silva.

LESTVICA