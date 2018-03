1. SNL: Niti dež ni ustavil naleta Olimpije

N. Gr.

Ljubljana - Po sončnem dopoldnevu v glavnem mestu so nogometaši Olimpije in Rudarja popoldanski dvoboj dočakali med hudim nalivom. A to v spomladanskem delu zelo razpoloženih nogometašev Olimpije ni zmotilo, prej nasprotno. Z zmago s 4:0 nad Rudarjem so s tekmo več Mariboru ušli že na sedem točk prednosti.

Tokrat je tekma z Rudarjem v Stožice privabila nekoliko več gledalcev, ki so videli še eno učinkovito predstavo Olimpije. Za vodstvo je v 30. minuti z glavo poskrbel Leon Benko, v drugem polčasu pa so Ljubljančani dobro igro nadgradili še s tremi zadetki.

Na 2:0 je z enajstmetrovke povišal Alves, Danijel Miškić je v 74. minuti lepo zadel s prostega strela in dvignil na noge Stožice, ki so se v spomladanskem delu že navadile na mojstrovine hrvaškega vezista. Piko na i visoki zmagi je v sodniškem dodatku postavil Andres Vombergar, ki je imel že prej kopico lepih priložnosti.

Olimpija tako v spomladanskem delu še ni oddala točke in je izkoristila krizo Maribora, ki se zdi vse globlja. Na vrhu prvenstvene lestvice imajo zmaji s tekmo več že sedem točk naskoka pred Štajerci, ki potrebujejo pravo vijolično pomlad, če želijo še razmišljati o naslovu prvaka.

Olimpija : Rudar 4:0 (1:0)

Benko 30, Alves 49 (P), Miškić 74, Vombergar 91.