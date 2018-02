1. SNL: Olimpija le še točko za vijoličnimi

J. P.

Maribor - Potem ko so branilci naslova slovenskega prvaka in vodilni po jesenskem delu prvoligaškega tekmovanja, nogometaši Maribora, v pripravljalnem obdobju nakazali spodbudno formo tudi z nekaj gladkimi zmagami, denimo nad Šerifom (2:0) in nazadnje Celjem (4:1), se jim je v lovu na novo lovoriko že ob začetku pomladnega dela zalomilo. V 19. kolu so namreč pri sedmih stopinjah pod lediščem v Ljudskem vrtu z Aluminijem iztržili zgolj neodločen izid, mreži pa se v 90 minutah nista zatresli (0:0).

Milanič pogrešal peterico

Domači trener Darko Milanič je pogrešal kar peterico varovancev - kapetana Marcosa Tavaresa, Marka Šulerja, Mitjo Vilerja, Martina Kramariča in Adisa Hodžića, zdesetkana je bila torej predvsem obramba. Ga je pa spodbujala predvsem strelska pripravljenost učinkovitega Luke Zahovića, ki je v pripravljalnem obdobju - enako kot Tavares - zadel kar petkrat. Danes pa je merilne naprave pozabil naravnati, podobno kot njegovi soigralci, ki niso znali unovčiti terenske premoči, ki jo potrjuje tudi razmerje sproženih strelov v okvir vrat - 6:2.

MARCOS TAVARES

Navijači spet izbrali Tavaresa

Uvertura v dvoboj je bila podelitev Vijol'čnega bojevnika 2017, že šestič doslej se je po izboru navijačev v mariborskem dresu najbolj izkazal poškodovani Tavares. Priložnost za dokazovanje so že od prve minute dobile tri vijolične okrepitve: Alexandru Cretu, Jan Mlakar in Saša Ivković, medtem ko je Kassim Doumbia po bolezni obsedel na klopi. V začetni enajsterici je bil šele drugič doslej tudi mladi obrambni igralec Žan Kolmanič, ki bo šele prihodnji teden prestopil prag polnoletnosti.

MARIBOR - ALUMINIJ

Kovačić nepremagan na rojstni dan

Na najlepšo potezo prvega polčasa je bilo treba čakati vse do 42. minute, ko je Mlakar odlično sprožil pod prečko, zanesljivi hrvaški čuvaj mreže Matija Kovačić, ki je ravno danes dopolnil 24 let, pa je žogo s skrajnimi napori odbil v kot. Milanič je želel učinkovitost popraviti s svežimi močmi, v 65. minuti je tako namesto Mlakarja v ogenj poslal dosti izkušenejšega Jasmina Mešanovića. Za nekaj vroče krvi na tribunah je poskrbela 80. minuta, ko so domači zahtevali prekršek nad Mešanovićem in belo točko, a je sodnikova piščal ostala nema.

ČASOVNICA

Sagrković odpisal minuto prezgodaj

Za nekaj začudenja je glavni delivec pravice Asmir Sagrković poskrbel tudi v zadnjih izdihljajih tekme, saj je označil triminutni dodatek, konec dvoboja pa odpiskal že po dveh minutah. Mariborčani so tako vpisali peti neodločen izid v sezoni, Kidričani pa so osvojili prvo točko v tretjem medsebojnem obračunu, pred tem so bili dvakrat prekratki za gol (0:1 in 2:3). S tem so se na osmem mestu prvoligaške razpredelnice še nekoliko udobneje odlepili od Triglava, ki mu zdaj bežijo za štiri točke.

POSTAVI

MARIBOR : ALUMINIJ 0:0

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 1500, sodnik Sagrković (Vrhnika).

MARIBOR: Handanović, Milec, Ivković, Rajčević, Kolmanič, Cretu (od 78. Dervišević), Pihler (od 78. Bajde), Bohar, Vršič, Mlakar (od 65. Mešanović), Zahović.

ALUMINIJ: Kovačič, Jakšić, Martinović, Zeba, Jurčevič, Petrovič, Vrbanec, Kepir (od 63. Marinšek), Ivančić (od 62. Tahiraj), Krajnc, Nunić (od 83. Kidrič).

OLIMPIJA - CELJE

Tudi Olimpija stežka do zmage

Tudi najresnejši izzivalci Maribora, nogometaši Olimpije, so se za uvod v pomladni del sezone precej mučili pred domačim avditorijem v Stožicah, a v poslednjih izdihljajih vendarle z 2:1 strli čvrst odpor Celja in se vodilnim vijoličnim na razpredelnici približali na zgolj točko. Mreži se, zanimivo, prvih 84 minut nista zatresli, nato pa v razmaku le desetih minut kar trikrat, odločilni zadetek je v peti minuti sodnikovega dodatka prispeval 24-letni portugalski zvezni igralec Ricardo Alves. S tem so Ljubljančani kronali terensko premoč (55-odstotna posest žoge, priložnosti 16:7, streli v okvir vrat 8:3) in se razveselili trinajste zmage v sezoni.

POSTAVI

V prvem polčasu so se tresle vratnice

Med novinci v domačem moštvu je priložnost že od prve minute dobil mladi hrvaški obrambni igralec Filip Uremović, ki je nedavno dopolnil 21 let. Domačim navijačem je dih zastal že v četrti minuti, ko je Rudi Požeg Vancaš stresel okvir vrat, deset minut pozneje se je podobno posrečilo še Amadeju Breclu. Varovanci Igorja Bišćana so na enak način vrnili po slabe pol ure igre, ko je vratnica preprečila zadetek Angležu Nathanu Oduwi.

USPEŠNOST

Odličen Alvesov prosti strel

V nadaljevanje dvoboja so podjetneje vstopili zeleni zmaji, a so bili do končnice neučinkoviti. V zaključku obračuna pa sta se mreži vendarle zatresli. Najprej je Stefan Savić lepo prodrl po desni in natančno podal na glavo Issahu Abassu, ki je matiral Metoda Jurharja. Na celjski odgovor ni bilo treba čakati dolgo, tri minute pozneje je izenačil Jucie Lupeta. Ko je že dišalo po neodločenem izidu, pa je v sodnikovem dodatku rezervist Alves z odlično izvedenim prostim strelom tri točke zadržal doma.

LESTVICA